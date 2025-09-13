Ярослав поделился подробностями своего состояния тогда и сейчас.

Сын известного украинского журналиста и ведущего Константина Грубича - Ярослав - который потерял руку на фронте, показал фото после ранения.

28-летний военный опубликовал кадр в своем Instagram, который сделан в августе. Тогда, по словам Ярослава, ему было трудно вставать с постели, ведь были постоянные операции и наркозы.

"Фото сделано месяц назад, тогда мне встать с кровати было трудно. Ежедневные операции и наркозы. Но на этом сделали максимум, благодаря врачам сосудистой хирургии", - написал Ярослав.

Мужчина также добавил, что сейчас ему намного легче. В частности, Грубич уже пытается возвращаться к привычному образу жизни и добавляет постепенно физические нагрузки.

"Сегодня бегал, делал зубы в стоматологии. Хорошо, что контузия пошла спать и не начались концерты скрипичных симфоний. Спасибо всем за поддержку", - отметил военный.

К слову, в конце июня этого года Ярослав мобилизовался. Через месяц стало известно, что мужчина потерял правую руку на фронте. Позже его друг Ян Доброносов рассказал, что это произошло во время сильного обстрела.

Напомним, ранее сын Константина Грубича отвлекся от больничных будней в семейном кругу и показал фото.

