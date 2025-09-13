Сердце ведущего уже не свободно.

Известный телеведущий Алексей Суханов заговорил о личной жизни.

По словам 51-летнего мужчины, раньше он часто делал выбор между отношениями с любимым человеком и карьерой. И сейчас научился балансировать между двумя важными сферами жизни и чувствует счастье.

"Когда-нибудь я расскажу вам о своей истории любви. Потому что раньше она всегда напоминала игру в дворовый футбол. И только сейчас я начинаю чувствовать настоящее счастье. Сейчас я научился наконец сочетать. Но это жизненный опыт, это мудрость и способность идти на уступки. Даже с собой", - признался Суханов в комментарии для ТСН.ua

Видео дня

Однако ведущий не спешит показывать свою вторую половинку и считает, что счастье любит тишину. Алексей добавил, что очень категоричен и привередлив в своих суждениях. Поэтому иногда с ним бывает непросто в отношениях.

"Со мной крайне нелегко. Я начал работать над собой, стал немного мягче. Но эти изменения касаются только личной жизни", - подчеркнул ведущий.

К слову, в 2000 году Суханов женился на женщине Ольге. В браке они прожили вместе 6 лет и официально развелись. После этого мужчина редко говорит о личном.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал, что мечтает усыновить ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: