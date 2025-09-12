Кинокомпания Legendary Pictures приобрела права на экранизацию темного фэнтези "Alchemised", которое стартовало как фанфик по "Гарри Поттеру".
Как пишет The Hollywood Reporter, сумма сделки с писательницей Сен Лин Ю превысила 3 миллиона долларов. Legendary сделала предварительное предложение, чтобы опередить конкурентов и закрепить за собой проект еще до официального выхода романа.
Лин Ю хорошо известна в сообществе фанфика "Гарри Поттера", в частности в жанре Dramione (вымышленный роман между Гермионой Грейнджер и Драко Малфоем). Самое известное ее произведение "Manacled" сочетает миры из книг Джоан Роулинг и "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд. Также автор писала фанфики по "Звездным войнам". В целом ее работы собрали более 20 миллионов загрузок и были переведены на 23 языка.
"Alchemised" тоже стартовал как драмион-фанфик, но впоследствии "трансформировался" в роман в жанре темное фэнтези. События разворачиваются в мире некромантов и коррумпированных гильдейских семей. В центре истории - целительница Хелена Марино, которую отправляют в поместье некроманта, чтобы раскрыть тайны прошлого.
