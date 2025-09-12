Роман выходит 23 сентября, первый тираж составит 750 тысяч копий.

Кинокомпания Legendary Pictures приобрела права на экранизацию темного фэнтези "Alchemised", которое стартовало как фанфик по "Гарри Поттеру".

Как пишет The Hollywood Reporter, сумма сделки с писательницей Сен Лин Ю превысила 3 миллиона долларов. Legendary сделала предварительное предложение, чтобы опередить конкурентов и закрепить за собой проект еще до официального выхода романа.

Лин Ю хорошо известна в сообществе фанфика "Гарри Поттера", в частности в жанре Dramione (вымышленный роман между Гермионой Грейнджер и Драко Малфоем). Самое известное ее произведение "Manacled" сочетает миры из книг Джоан Роулинг и "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд. Также автор писала фанфики по "Звездным войнам". В целом ее работы собрали более 20 миллионов загрузок и были переведены на 23 языка.

"Alchemised" тоже стартовал как драмион-фанфик, но впоследствии "трансформировался" в роман в жанре темное фэнтези. События разворачиваются в мире некромантов и коррумпированных гильдейских семей. В центре истории - целительница Хелена Марино, которую отправляют в поместье некроманта, чтобы раскрыть тайны прошлого.

Ранее УНИАН сообщал, что Уорик Дэвис, который снимался в оригинальных фильмах о Гарри Поттере, согласился вернуться к своей роли в сериале от HBO.

