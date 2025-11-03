Эта страна еще ни разу не побеждала в конкурсе.

На международный песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году вернется еще одна страна. После заявления, что Румыния и Болгария будут участвовать в шоу, Молдова также решила присоединиться к перечню желающих побороться за главный приз - хрустальный микрофон.

Не секрет, что в этом году в Швейцарии не было представителей от Молдовы. Ранее представители страны объясняли, что это решение они приняли "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем". Но сегодня, 3 ноября, компания "Телерадио-Молдова" официально сообщила о возвращении на шоу.

"Возвращение Молдовы на конкурс напоминает нам о силе нашего сообщества, силе ценностей и о том, что на самом деле означает быть объединенными через музыку", -отметил директор Международного конкурса Мартин Грин.

Как пишет издание TRM, это решение было принято после многочисленных консультаций с артистами, продюсерами и представителями местной музыкальной индустрии. Теперь организаторы хотят сделать новый формат Национального отбора, который будут координировать два официальных продюсера.

"Для того, чтобы гарантировать объективный процесс оценивания, жюри Национального финала будет состоять из 20 членов, из которых 5 международных и 15 национальных. Прием заявок начнется с 7 ноября и продлится 30 календарных дней", - отметили создатели Нацотбора в Молдове.

К слову, для Молдовы это будет 20-е участие в "Евровидении". Эта страна ни разу не одерживала победу в шоу, а лучшим результатом считается выступление группы SunStroke Project в 2017 году с композицией "Hey Mamma". Тогда музыканты заняли 3 место.

