Огородникам необходимо знать, можно ли сажать семена в сырую землю.

В связи с теплыми зимами последних лет некоторые садоводы начинают сезон посадки намного раньше. Однако такие решения могут привести к негативным последствиям.

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Теперь же УНИАН узнал у эксперта по садоводству, ландшафтного дизайнера Александра Мельника при какой температуре можно сажать семена в грунт и что сегодня можно сажать в открытый грунт.

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Когда сеять семена - важные нюансы

По его словами, несмотря на потепление, не стоит сеять семена в неотапливаемую теплицу или открытый грунт.

"К примеру, если зимой днем температура составляет +1...0, то почва становится влажной, семена впитывают эту влагу и начинают прорастать. При благоприятных условиях и вашем везении, появляется росток, но вечером температура становится минусовой, и влага в семени замерзает и начинает его как бы разрывать. Из-за этого семена со временем просто пропадут и перетрухнут", - объяснил Мельник.

В то же время есть растения, которые сейчас можно посеять в отапливаемой теплице, если поддерживается стабильная плюсовая температура. Речь идет о холодостойких культурах, ведь им требуется больше времени, чтоб укорениться и подняться, а потому они дольше всходят. Например, это могут быть баклажаны или перец.

Эксперт по садоводству также дал категоричный ответ на вопрос, можно ли сажать семена в холодную землю.

"До прихода весны даже в отапливаемой теплице не стоит сеять помидоры, огурцы, капусту, горох, фасоль. Если сейчас посеять эти культуры в теплице, вероятность того, что появятся первые всходы, очень низкая. Но если семена взошли, то эти всходы могут погибнуть в случае снижения температуры даже до небольшого минуса", - подчеркнул он.

По словам Мельника, как бы вы не отапливали теплицу, не подкармливали растения стимуляторами роста, скорее всего, всходов либо не будет, либо они будут очень плохие. При этом сами растения будут недоразвиты. Это связано с тем, что их посадили в непрогретую почву.

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