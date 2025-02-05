Крупные сорта редиса отлично подойдут для выращивания дома.

Опытные огородники давно определились, какой сорт редиса лучше посадить. Однако никогда не поздно экспериментировать и пробовать другие семена.

Подходят эти ранние сорта редиса для открытого грунта и теплиц. Далее можно выбрать, что вам важнее - размер плодов, их вкус или сроки созревания.

Лучшие сорта редиса для теплицы и открытого грунта

В первую очередь хочется отметить ранний сорт "Заря". Он позволяет получить большое количество крупных и сладких на вкус плодов. Каждая редиска будет весом около 25 граммов. На выращивание этого редиса пойдет 21-24 дня. Также есть важная "изюминка" - этот хороший сорт редиса стойко переносит резкое снижение температуры.

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Можно долго рассуждать на тему того, какой самый крупный сорт редиса. Одним из них является "Гигант Буттер" с громким названием. В теплице он вырастает примерно за 28-30 дней, а в огороде - за 20-25. Один плод может весить более 40 граммов и в диаметре вырастает до 6 см. При этом у него нежная плотная сердцевина без пустот.

Хорошо себя показал и сверхранний сорт "Гигант Сикула". Он порадует вас первым урожаем уже через 20 дней. Сами плоды большие, хрустящие с сочной и сладковато свежей мякотью на вкус. Вырастают они до 40 граммов и 5 см в диаметре. Хорошо переносят транспортировку и длительное хранение

Если вы ищите самый ранний сорт редиса, то придется несколько пожертвовать своими требованиями к его размеру. Сорт "18 дней" созревает где-то за 18-20 дней. Хорошо переносит холод. У плодов удлиненная форма с небольшим хвостиком. Они вкусные, сочные и хрустящие, не горчат. Размер плодов около 35 граммов.

Замыкает топ ранний гибридный сорт редиса "Виенна". У нее ярко-красные хрустящие плоды, которые вырастают до 35 граммов. На вкус они приятные, с легкой остринкой. У плодов плотная мякоть и яркий красный цвет.

Имея это краткое описание пяти хороших вариантов, каждый может сам выбрать самый лучший сорт редиса для себя.

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