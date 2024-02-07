Проращивание картошки значительно повысит урожайность - начинать можно уже в феврале.

Проращивание картофеля перед посадкой - простой и популярный способ повышения урожайности. Эту процедуру любой дачник может провести у себя дома. А пророщенный картофель можно дополнительно разрезать, чтобы увеличить количество посевного материала.

Зачем проращивать картофель перед посадкой

Проращивание семенного картофеля - процедура необязательная, но очень полезная. Вот какие у неё преимущества:

ускоряет вегетационный период ;

; позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше ;

; отбраковывает некачественный материал - плохие клубни не дадут ростков;

- плохие клубни не дадут ростков; как следствие предыдущего пункта - значительно повышает урожайность .

Перед тем, как прорастить картофель, ознакомьтесь с правилами процедуры. Если нарушить технологии, то ростки будут слабыми и непригодными для роста.

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Как прорастить картофель в домашних условиях

Существует два основных способа проращивания: светлый и темный.

О том, как прорастить картофель перед посадкой на свету, написало издание Housedigest. Его журналисты советуют использовать яичные лотки для процедуры. Это позволит стеблям расти вертикально и предотвратит повреждение тонких побегов.

Для проращивания картофеля на посадку поместите семенные клубни в углубления глазками вверх. Оставьте клубни в светлом и теплом помещении, где температура не опускается ниже +18° днем и +12° ночью. Картофель готов к посадке примерно через месяц, когда ростки достигнут длины около 3 см.

Минусы способа: если освещение и тепло будут недостаточными, то ростки вырастут слабыми и тонкими.

Проращивание картофеля в темноте не требует постоянного освещения и тепла. Для этого способа выложите посевной материал на влажные опилки или мокрый песок. Поставьте ящик в темном и прохладном месте, и подождите 1 месяц.

Минусы способа: если в ящике попадутся зараженные клубни, то в влажных условиях болезнь поразит все овощи.

Зачем нарезать картофель перед посадкой

Чтобы ещё больше улучшить урожайность, дачники разрезают картофель на несколько частей. Это даст вам больше посевного материала и, соответственно, больший урожай. Делить стоит только те клубни, на которых несколько глазок. После нарезания на каждой части должен остаться хотя бы один росток.

Пророщенную картошку нарезают примерно за 2 недели до посадки на участок. За это время разрезанные клубни покроются корочкой, которая предотвратит гниение.

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