Этот сингл стал вторым треком, который затем войдет в пластинку группы.

Легендарная группа The Rolling Stones выпустила новую песню. В ней на бэк-вокале пела Леди Гага, а на пианино играл Стиви Уандер. Трек получил название Sweet Sounds Of Heaven.

Песня уже появилась на музыкальных площадках. Известно, что новый трек войдет в пластинку, которую музыканты The Rolling Stones планируют выпустить впервые после смерти барабанщика Чарли Уоттса.

Кроме этого, группа не презентовала сборники с полностью новым материалом уже 18 лет. Альбом будет называться Hackney Diamonds. Ранее они уже представили сингл Angry, а теперь же удивили фанов "сладкими звуками небес".

"Новый альбом, новая музыка, новая эра", - говорится в описании к клипу.

В комментариях фаны пишут, что новый трек им очень нравится. Поклонники отмечают:

"Невероятно! Мы свидетели истории. Они сделали это снова! Люблю это! Рок-н-ролл никогда не умирает!"

"Какая мощная песня. Мик, Гага и Стиви проделали невероятную работу с этим, это настоящая магия"

"Какая замечательная и трогательная песня. Вечная классика! "Пусть старики верят, что они еще молоды". The Rolling Stones всегда будут оставаться молодыми. Спасибо, ребята!".

The Rolling Stones - Sweet Sounds Of Heaven

Что известно о группе The Rolling Stones

The Rolling Stones - одна из самых известных и влиятельных рок-групп в мире. Группа была основана 12 июля 1962 года в Лондоне. Первыми участниками группы были Мик Джаггер (вокал), Кит Ричардс (гитара), Брайан Джонс (гитара), Йен Стюарт (клавишные), Дик Тейлор (бас-гитара) и Чарли Уотсон (ударные).

За более чем полвека существования, The Rolling Stones выпустили множество хитов и альбомов, среди которых "Sticky Fingers" (1971), "Exile on Main St."(1972) и "Some Girls" (1978). Группа известна своими энергичными выступлениями на сцене. Также стоит отметить, что The Rolling Stones - одна из самых прибыльных рок-групп в мире.

У группы были численные изменения состава, но ядро группы - Мик Джаггер и Кит Ричардс - остались неизменными на протяжении всего существования коллектива.

