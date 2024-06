Коллектив исполнил свой хит "Losing my Religion".

Знаменитая американская группа R.E.M., от одной песни которой плачут все мужчины, впервые за почти 30 лет появилась на сцене в полном составе. Артисты выступили на церемонии введения в Зал славы авторов песен в Нью-Йорке 13 июня.

Как пишет издание Independent, последний раз знаменитая четверка, в составе которой фронтмен Майкл Стайп, гитарист Питер Бак, басист Майк Миллз и барабанщик Билл Берри, отыграла свой концерт в 1995 году. Накануне они выступили с хитом 1987 года "Losing my Religion".

R.E.M. внесли в Зал славы авторов песен. Лидер группы произнес эмоциональную речь со сцены. В ней он напомнил о чрезвычайной музыке коллектива и дружбе между музыкантами.

"Писать песни и иметь каталог работ, которыми мы все гордимся, который будет доступен для всего мира до конца наших дней - это, безусловно, самый важный аспект того, что мы сделали. Второе - это то, что нам удавалось делать это все эти десятилетия и оставаться друзьями - и не просто друзьями, а близкими друзьями", - подчеркнул Стайп.

Что известно о R.E.M.

Группа была сформирована в штате Джорджия, США, когда участники еще были студентами. R.E.M. за время своего существования прошла путь от культовой инди-группы до одного из самых популярных рок-коллективов 1990-х годов. Среди их самых известных песен "Everybody Hurts", "The One I Love", "Man On The Moon".

Коллектив распался в 1997 году после того, как у барабанщика Берри произошел разрыв аневризмы мозга во время выступления на сцене. Остальные участники продолжали выступать, но уже как трио. Они давали концерты до 2011 года, после чего группа окончательно прекратила свою деятельность.

Ранее гитарист Бак объяснил, как музыкантам удавалось сохранять дружбу и сотрудничать столько лет. По его словам, они все сделали вовремя, а их творчество навсегда осталось в памяти поклонников.

"Мы разошлись вовремя. Мы разошлись в нужный момент. Замечательный альбом, замечательный тур, расходимся по домам", - поделился Питер в интервью для CBS.

