Звезда получила бриллиантовые сертификаты от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки.

Известная американская певица Рианна, которая ранее установила рекорд в истории Spotify, достигла новых успехов. Знаменитость назвали лучшей сольной исполнительницей, которая имеет наибольшее количество бриллиантовых песен в своем творческом багаже.

Как пишет издание Daily Mail, артистку наградили еще четырьмя бриллиантовыми сертификатами от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). В список триумфальных песен вошел совместный с Jay-Z трек "Umbrella" 2007 года, "Diamonds" 2012 года, а также песня "Work", записанная вместе с Дрейком в 2016 году.

Среди ее альбомов, получивших бриллиантовый сертификат Anti's Needed Me и Unapologetic's Stay.

К слову, сейчас Рианна редко появляется на сцене и почти не выпускает новых хитов. При этом ее треки остаются в топах чартов и имеют статус наиболее прослушиваемых.

Впервые за восемь лет артистка выступила с концертом на частной предсвадебной вечеринке наследника миллиардера Ананта Амбани и Радхики Мерчант в Джамнагаре. Тогда за корпоратив звезда получила более 7 миллионов долларов.

Сейчас певица сосредоточена на собственном косметическом бренде Fenty Beauty и производстве белья Savage X Fenty.

Напомним, ранее стало известно, что певица Рианна в третий раз станет мамой.

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