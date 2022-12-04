Эти песни вы точно добавите в свой плейлист.

Стало известно, какие песни в 2022 году звучали из каждого утюга. Среди этих треков вы узнаете те, которые были популярны как в социальной сети TikTok, так и на других музыкальных площадках.

Журнал Time составил список из песен, которые или уже есть в вашем плейлисте, или после их прослушивания окажутся там.

HARDY - JACK

Харди - американский певец и автор песен в стиле кантри. Он написал песни для Florida Georgia Line, Криса Лейна, Блейка Шелтона, Далласа Смита, Томаса Ретта и Моргана Валлена. Восходящая звезда попал в чарты с синглами "Rednecker" и "One Beer". В своих песнях он раскрывает достаточно сложные темы, не боясь осуждения общественности.

MUNA - Kind Of Girl

MUNA - американская электронная поп-группа, состоящая из Кэти Гэвин, Жозетт Маскин и Наоми Макферсон. В песни "Kind Of Girl" группа призывает любить себя, несмотря ни на что. В жизни бывают разные события, и не всегда хорошие. Однако единственное, что спасает даже в самые темные времена, - любовь.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

Эта песня просто разорвала TikTok, получив множество лайков и репостов. К тому же, пользователи сети сняли огромное количество роликов под этот звук. Это исторический подвиг Sam Smith, так как песня "Unholy" была во всех музыкальных чартах.

Pheelz - Finesse

Трек "Finesse" также покорил TikTok благодаря запоминающемуся припеву. Кроме того, она вошла в саундтрек FIFA 23, поэтому вы ее услышите еще очень много раз.

Sudan Archives - ChevyS10

Sudan Archives черпала вдохновение у различных африканских музыкантов, в том числе у камерунского электронного музыканта Фрэнсиса Беби и суданского скрипача Асима Гораши. Она также вдохновлена ​​ирландской музыкой. Во время выступлений Sudan Archives иногда использует электронные педали эффектов и электронные биты, а также выступала в составе струнного квартета.

Steve Lacy - Bad Habit

Песня "Bad Habit" - мягкая смесь задумчивой тоски, игривого флирта и откровенных вибраций. В его вариации лирика прозвучала дерзко, но это не отменяет того, что она наполнена понятными для каждого человека чувствами. Прослушивая эту песню, вы узнаете в ней себя.

Hittkidd, GloRilla - F.N.F

Эта песня о прихожанке, которая после знакомства с ганста-рэпером кардинально меняет свою жизнь. Также в треке поднимается тема не только прощания с прежней жизнью и привычками, но и с кругом общения. GloRilla кричит подружкам, что теперь она свободна во всех своих проявлениях.

Part Of The Band - The 1975

Сам текст песни имеет немного смысла. Впрочем, и автор признавался, что не всегда понимает, какой смысл вложил в этот трек. При этом артист убежден, что песня получилась крутой, несмотря на бессмысленный поток сознания в тексте.

Tokischa x Anuel AA x Ñengo Flow - Delincuente

"Delincuente" - это известное музыкальное видео, которое занимало места в популярных топ-чартах, таком как "100 лучших пуэрто-риканских песен" и других. Непреодолимая энергия Tokischa и мощный рок-вокал делают эту песню выдающейся. Главный смысл в том, чтобы не обращать внимание на общественность, а делать так, как хочется именно тебе.

Bad Bunny - Tití Me Preguntó

Bad Bunny покорил слушателей новой песней благодаря великолепному голосу, быстрым куплетам и "грязным" пением. Даже его вздохи звучат сексуально. К тому же этот трек покорил все чарты, в том числе и соцсети.

Напомним, ранее Spotify назвал лучших исполнителей и самые популярные песни 2022.

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