Альбом выйдет весной следующего года и получит название "72 Seasons".

Всемирно известная группа Metallica 28 ноября представила композицию "Lux Æterna" ("Вечное сияние"). Этот трек станет частью будущего альбома под названием "72 Seasons".

В альбом войдут 12 треков общей продолжительностью 77 минут. Сами артисты описывают данную концепцию как отражение 18 лет (или 72 "сезонов") жизни человека.

Как сообщается на YouTube-канале группы, продюсерами альбома выступили Грег Фидельман, Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. Релиз состоится 14 апреля 2023 года. Сразу после этого музыканты отправятся в тур по Европе и Северной Америке.

"72 сезона - первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше настоящее или фальшивое "я"... Значительная часть нашего взрослого опыта является воспроизведением или реакцией на этот опыт детства", - цитирует фронтмена группы Metallica издание Revolver.

О группе Metallica

Американская металл-группа была создана в 1981 году. За время существования музыканты покорили миллионы сердец по всему миру. Коллектив вошёл в "большую четверку трэш-метала" наряду с Slayer, Megadeth и Anthrax.

Напомним, благотворительный фонд метал-группы Metallica пожертвовал $500 тысяч украинским беженцам.

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