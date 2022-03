Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, зрителей будут ждать Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze и другие.

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWar.

Проект будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие "Единые новости" в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов. В YouTube эфир будет доступен для пользователей со всего мира на страницах 1+1 и Atlas. Кроме этого, к марафону присоединится более 20 стран, которые локально будут показывать совместный эфир на телеканалах GPB1, RTSH2, RTCG2, ETV, Pulse4, RAI 3, Milano Etno TV, RTP и другие.

До, во время и после трансляции будет происходить сбор средств на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, зрителей будут ждать Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze и другие.

Украину же будут представлять более 20 артистов, среди которых: Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfa , Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

Кроме этого, в рамках телемарафона к многомиллионной аудитории с просьбой поддержать Украину будут обращаться волонтеры, общественные активисты, спортсмены и художники, которых знают и уважают во всем мире.

Организаторы рассказывают, что участники марафона будут записывать свои обращения как из разных уголков планеты, так и из тех украинских городов, где не прекращаются вражеские обстрелы.

"Сейчас такое время, когда все объединяются. Оружие артистов – это наше слово, наша музыка, наше влияние и возможность говорить от имени нашего народа на весь мир. И самое страшное сейчас – допустить, чтобы в Европе начали привыкать к тому, что у нас происходит. Поэтому мы ежедневно просим остановить эту войну, закрыть небо над Украиной. В рамках марафона Save Ukraine объединилось очень много артистов, музыкантов, актеров, спортсменов, волонтеров, будет более 50 участников. Кроме того, что мы просим помочь финансово, мы обращаемся с просьбой выходить на площади, чтобы побудить европейские правительства делать все возможное, чтобы остановить эту войну", – рассказала о телемарафон Юлия Санина, фронтвумен группы THE HARDKISS, в эфире программы "Сниданок. Онлайн" на телеканале ТЕТ.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas, Суспільне и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта являются фестиваль Atlas и Киевстар.

Ведущие мероприятия – украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Подробная информация о мероприятии находится на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

UA

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA823000010000032302338301027

код ЕГРПОУ 37567866

Получатель: Министерство социальной политики Украины

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027