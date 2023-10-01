Эта песня стала саундтреком к одноименному сериалу.

Группа O.Torvald перевел на украинский свой хит 2016 года "Киев днем и ночью". Недавно фронтмен коллектива Женя Галич объяснял, что этот трек был специально создан для сериала, который получил такое же название. Но сейчас петь песню на русском артист не хотел.

И вот трек "Киев днем и ночью" получил перевод. Обновленную версию песни уже разместили на цифровых площадках.

"Киев должен звучать на украинском", - отметил Галич.

Мелодия трека осталась прежней, а текст стал немного другим. К нему добавили легендарную фразу из песни "Як тебе не любити, Києве мій".

Обновленная версия понравилась фанам. В комментариях под треком поклонники пишут:

"Это невероятно! Спасибо за ностальгию!"

"Супер! Песни нужно переводить, чтобы они имели жизнь в Украине. Потому что русскоязычные песни стали мертвыми"

"Спасибо! Я ждал этого пять лет"

"Ностальгия в глаз попала"

"Классно, благодарю вас!".

"Киев днем и ночью" на украинском

Какой была первая версия молодежного хита о столице

Напомним, ранее стало известно, что трек Тины Кароль "Жизнь продолжается" перевели на украинский. Обновленная версия песни, которую исполнила солистка украинской группы SESTRA Инесса Грицаенко, приятно поразила поклонников.

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