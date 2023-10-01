Группа O.Torvald перевел на украинский свой хит 2016 года "Киев днем и ночью". Недавно фронтмен коллектива Женя Галич объяснял, что этот трек был специально создан для сериала, который получил такое же название. Но сейчас петь песню на русском артист не хотел.
И вот трек "Киев днем и ночью" получил перевод. Обновленную версию песни уже разместили на цифровых площадках.
"Киев должен звучать на украинском", - отметил Галич.
Мелодия трека осталась прежней, а текст стал немного другим. К нему добавили легендарную фразу из песни "Як тебе не любити, Києве мій".
Обновленная версия понравилась фанам. В комментариях под треком поклонники пишут:
- "Это невероятно! Спасибо за ностальгию!"
- "Супер! Песни нужно переводить, чтобы они имели жизнь в Украине. Потому что русскоязычные песни стали мертвыми"
- "Спасибо! Я ждал этого пять лет"
- "Ностальгия в глаз попала"
- "Классно, благодарю вас!".
"Киев днем и ночью" на украинском
Какой была первая версия молодежного хита о столице
Напомним, ранее стало известно, что трек Тины Кароль "Жизнь продолжается" перевели на украинский. Обновленная версия песни, которую исполнила солистка украинской группы SESTRA Инесса Грицаенко, приятно поразила поклонников.