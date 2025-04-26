Стало известно, что Сэмюэл Байер снимает фильм об Украине.

Известный американский режиссер и клипмейкер Сэмюэл Байер приехал в Украину в апреле этого года. Американец, который снимал клипы для знаменитых групп Nirvana, Metallica и Green Day, публично поддержал украинцев в войне и назвал нападение россиян на нашу страну терроризмом.

Об этом стало известно с сайта Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. 17 апреля этого года режиссер при содействии Николая Серги, основателя "Культурных сил" (в прошлом "Культурный десант") встретился со студентами украинского университета.

Представители вуза сообщили, что автор клипов "Smells Like Teen Spirit" для Nirvana, "No Rain" для Blind Melon рекламы для Coca Cola, Nike решил снять фильм об Украине. Съемки начались во время приезда иностранца в Киев. В своей картине он стремится показать, как украинцы много лет подряд противостоят врагу и защищают страну от захватчиков.

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После приезда в украинскую столицу Байер опубликовал новое в своем Instagram, на котором показался возле монумента "Родина-Мать". В подписи к фотографии он осудил обстрел Киева 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек и около 100 пострадали. Он добавил, что его сердце разбито после трагических новостей из Украины, а войну, которую начала Россия, американец назвал терроризмом.

"Слава Украине! Я только вернулся из той прекрасной страны прошлой ночью. У меня появились новые друзья и я встретил невероятных людей. Мое сердце разбито, когда слышу о ракетах и беспилотниках, направленных на невинное гражданское население - это терроризм, а не война", - подчеркнул клипмейкер.

К слову, Сэмюэл Байер учился в Школе изобразительных искусств в США и сначала работал художником в Нью-Йорке. Из-за финансовых трудностей он взялся за создание клипа на песню "Smells Like Teen Spirit" для группы Nirvana, с которой и началась его звездная карьера. Впоследствии Байер работал с такими звездами, как Дэвид Боуи, The Rolling Stones, Джон Ли Гукер, Мерлин Мэнсон, Aerosmith, Green Day и многими другими.

Напомним, ранее голливудский актер Шон Пенн набил себе тату в виде герба Украины. Изображение трезубца артист решил сделать на своем запястье. Сделал он это после своей последней поездки в Украину, которая, кстати, уже была девятой.

Также до этого Майкл Дуглас поделился впечатлениями от Украины после приезда в Киев. Актер приезжал в украинскую столицу в сентябре прошлого года. Звезда "Основного инстинкта" отметил, что у него изменилось мнение о нашем государстве.

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