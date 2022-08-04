Поклонники уже успели оценить новую версию этой песни.

Украинская певица Оля Цибульская перевела на родной язык песню Светланы Лободы "Родной", в которой любовница обращается к женатому мужчине со словами: "Мой родной знакомый, ну, как же я скучала. Сколько зим холодных ты не звонил ночами. Думала, забудешь, у вас всё так красиво. А ты правда любишь её так же сильно, как меня?"

При этом украинская версия этой песни звучит намного мелодичнее. Поклонники Цибульской в Instagram отметили, что обязательно купят альбом с ее переведенными песнями, если она решится его выпустить.

"На украинском языке эта песня звучит намного лучше", "Гениально", "Лучше оригинала", "Очень красиво и метко", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская перевела песню Тины Кароль "Скандал" на украинский и сняла "клип" в курятнике.

"Снимаю эту рубрику для поддержки перехода украинцев с русского на родной. И чтобы показать - поп-хиты могут и будут звучать на украинском", - подписала свой "клип" исполнительница.

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