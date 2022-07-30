Певица Оля Цибульская решила постепенно переводить хитовые русскоязычные песни украинских звезд на государственный язык. В своем блоге она выложила обновленную версию трека "Скандал" Тины Кароль, который был выпущен в 2021 году.
На видео Ольга позирует в коротких черных шортах и классическом пиджаке. Под ним - белая майка. Чтобы максимально приблизиться к образу Кароль из клипа, Цибульская также обула черные ботинки на широком каблуке.
"Снимаю эту рубрику для поддержки перехода украинцев с русского на родной. И чтобы показать - поп-хиты могут и будут звучать на украинском", - подписала свой "клип" исполнительница.
Поклонники посмеялись над тем, что снимала видео Ольга в сельских условиях - вместе с курочками.
Напомним, недавно Оля Цибульская перевела на украинский хит Насти Каменских. По-новому зазвучала известная песня "Красное вино".
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- Оля Цибульская перевела на украинский хит Насти Каменских