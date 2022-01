Компании Sony Music переходят права на все мастер-копии песен Спрингстина, а также издательские права

Американский музыкант Брюс Спрингстин договорился о продаже прав на весь каталог своих песен звукозаписывающей компании Sony Music за $500 млн. Это рекордная сумма сделки в музыкальной индустрии.

По данным американских СМИ, компании переходят права на все мастер-копии песен Спрингстина, а также издательские права, сообщает Би-би-си.

Всего в каталоге 300 песен, 20 студийных альбомов, включая ставшие легендарными Born To Run, The River и Born In The USA, а также 23 концертные записи.

Американские СМИ ожидают, что сделка между Спрингстином и Sony Music будет закрыта в ближайшие дни. Точная сумма сделки публично не разглашается. $500 млн в случае с каталогом Спрингстина - приблизительные расчеты, проведенные профильными СМИ.

Кто такой Брюс Спрингстин

Брюс Спрингстин - один из самых успешных рок-музыкантов в мире, родился 23 сентября 1949 года в США.

В июне 1984 года очередной альбом Спрингстина под названием Born in the U.S.A., стал феноменом не только рок-, но и популярной музыки. Семь хитов с него были выпущены синглами, и все они попали в лучшую десятку американского чарта продаж (это один из трех подобных случаев в истории). Сам альбом десять раз становился платиновым. На волне этого триумфа Спрингстин на протяжении двух лет гастролировал по США и Европе. Вышедшая в ноябре 1986 года концертная запись Live также возглавила Billboard 200.

Певец является обладателем 20 премий "Грэмми", премии "Оскар" за песню Streets of Philadelphia для фильма "Филадельфия" (1993), двух "Золотых глобусов" и специальной премии "Тони".

Только за прошлый год его музыка принесла доход в размере $15 млн.

Кто еще из музыкантов продавал свои песни

Ранее каталоги своих песен продавали Боб Дилан, Пол Саймон, Нил Янг, певицы Тина Тернер и Шакира, группы Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджй Дэвид Гетта. Наследники Дэвида Боуи и музыкант Стинг находятся в стадии переговоров.

Сделки обеспечивают финансовую стабильность артистам и их наследникам, в то время как правообладатели получают прибыль через лицензирование музыки для фильмов и телепередач, продажи мерча и создания кавер-версий.

В качестве покупателей выступают не только звукозаписывающие компании "большой тройки" - Sony, Universal и Warner, но и крупные инвестиционные фонды. В частности, в мае глава Sony Music Роб Стрингер сообщил, что за последние полгода компания потратила $1,4 млрд на приобретение прав на музыку.