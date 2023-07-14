Артист порадовал поклонников переводом песни.

Украинский музыкант Владимир Дантес выпустил полную версию песни "Девочка Оля" на украинском языке, однако она получила более сокращенное название - "Оля".

""Девочка Оля" много раз спасала меня, и я думаю многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском", - сказал Дантес.

Он добавил, что для него она звучит как новая песня, но которую он очень хорошо знает. Также он поблагодарил автора перевода Ярину Сизык.

"Я благодарю Ярину за художественный перевод песни на украинский, и за то, что она звучит именно так, с отсылками к Лесе Украинке", - сказал артист.

Как отреагировали пользователи сети

"Сейчас заплачу. Какой кайф! До этой песни мне было безразлично переводят ли артисты свои песни или нет! Но теперь точно знаю что это нужно, потому что иногда хочется послушать песни из прошлого, а их большинство на русском"

"Все, это песня застрянет в голове. Коварная Оля"

"Спасибо! Вы снова создали шедевр! Превзошел все ожидания"

"Невероятно красивый вокал нежно прижимает и одновременно рвет сердце. Браво"

"Песня настолько органичная и мощная, что трудно вспомнить, как звучал оригинал"

Напомним, ранее Дантес рассказал историю создания песни "Девочка Оля". По его словам, он записывал ее много лет назад в полусознательном состоянии.

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