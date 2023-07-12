Он не верил, что эта песня станет хитом.

Украинский музыкант Владимир Дантес совсем недавно перевел на украинский хит "Девочка Оля", а уже 14 июля поклонники смогут услышать полную версию трека.

В преддверии релиза он рассказал, как проходила запись этой песни еще в далеком 2008 году. Тогда Дантес был участником шоу "Фабрика звезд". В одном из эфиров он оказался в номинации, а поэтому в следующем должен был исполнить настоящий хит, чтобы жюри высоко оценили его и оставили в шоу.

Продюсер проекта предложил Дантесу исполнить песню "Девочка Оля". Однако начинающий артист усомнился в успехе этого трека, но все же согласился записать его. За несколько дней до концерта ему нужно было ехать на студию.

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В это же время ему стало очень плохо. Из-за нервов у Дантеса поднялось давление, он не мог встать с кровати, не мог дышать. Но он все же собрал всю свою волю в кулак и поехал в студию. Артист записал песню, после чего его забрали в больницу.

Прийдя в себя, он таки выступил на концерте. Поклонники были ошарашены "Девочкой Олей". Ему аплодировал весь зал. Как говорит сам Дантес, эта песня "зашла" слушателям, потому что в ней вся боль, которую он тогда переживал.

Стоит отметить, что Дантесу таки удалось победить в "Фабрике звезд". Вместе с Вадимом Олейником они создали дуэт "ДиО фильмы", продюсером которого была Наталья Могилевская. Однако через несколько лет группа распалась, а участники ушли в сольное плаванье.

Напомним, ранее Дантес спел "Девочка Оля" на украинском и произвел фурор.

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