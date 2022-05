В концерте примут участие Kadebostany, Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Kalush Orchestra, Макс Барских, alyona alyona, Melovin и Антитела.

Уже через несколько дней, 29 мая, в 20:00 СЕТ (21 по Киеву) из столицы Украины и Германии будет проходить трансляция второго телемарафона Save Ukraine – #StopWar, в котором примут участие известные украинские звезды, мировые селебрити, политические лидеры, актеры, спортсмены и общественные активисты. Все те, кому близка тема поддержки Украины и кто неоднократно освещал свою мощную позицию относительно этого.

В Берлине у Бранденбургских ворот в этот день соберутся тысячи зрителей, которые будут наблюдать за благотворительным концертом в прямом в эфире.

Кто будет выступать из Берлина, как именно участники телемарафона приумножают победу Украины и к каким благотворительным проектам привлечены – рассказываем в статье.

Kadebostany

Во время выступления этой швейцарской группы сцена превращается в маленькую республику любви и свободы. Kadebostany неоднократно посещали Украину до полномасштабной войны и выражали свое восхищение и любовь украинской аудитории. 24 мая в Каннах прошел благотворительный аукцион с участием группы, где собрали более 50 000 евро для поддержки украинской киноиндустрии. Также в своих профилях социальных сетей команда неоднократно выражала поддержку Украине и призывал весь мир откликнуться и сделать все возможное ради восстановления мира.

Океан Ельзи

Музыкальную историю Украины сложно представить без группы Океан Эльзы, ведь их композиции стали лейтмотивом сопротивления и мужества в этой войне. 22 февраля, накануне полномасштабного вторжения рф, ОЕ провели открытый концерт в поддержку ВСУ на одной из любимых локаций киевлян – пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас Святослав Вакарчук поддерживает украинцев в горячих точках, а песни группы звучат в унисон со временем, в котором мы живем. Весной ОЕ выпустили песню "Город Марии", посвященную героической борьбе Мариуполя против российской оккупации и вере в победу.

24 апреля группа "Океан Эльзы", совместно с 1+1 media и Киевстар, провели благотворительный концерт "І все буде добре" со станции метро "Золотые ворота", которая стала прибежищем для тысяч киевлян во время бомбардировок столицы. В течение эфира было собрано более 8 000 000 гривень для помощи детям, пострадавшим от войны.

Тина Кароль

Певица является мощным голосом Украины на культурном фронте, выступает на крупнейших площадках Европы и доносит правду о войне в Украине. В марте состоялся один из первых благотворительных концертов, где Тина исполнила гимн Украины вместе с 7-летней Амелии Анисович – девочкой, которая пела из киевских бомбоубежищ. Тогда удалось собрать более 42 000 000 грн для помощи Украине. В этом же месяце в Тель-Авиве состоялся благотворительный концерт Unite for Ukraine. На мероприятии исполнительница собрала 2 000 000 гривень для закупки медикаментов в Днепровскую больницу №4.

Также Тина Кароль присоединилась к серии благотворительных матчей "Match for peace #StopWarInUkraine", инициированных ФК "Динамо Киев", и выступала в рамках специальных художественных перфомансов. Лишь в апреле удалось собрать более 22 000 000 грн благодаря этому проекту.

К слову, сын певицы Вениамин, который учится и живет в Лондоне, приехал к маме в Варшаву и провел там свои каникулы, помогая украинским детям и переселенцам в Польше.

The Hardkiss

С первых дней полномасштабной войны фронтвумен группы Юлия Санина обращается к коллегам-артистам и мировому сообществу с призывами помочь Украине и вернуть мир в Европу. 12 апреля The Hardkiss презентовали чувственную композицию "Як ти?", в которой описали эмоции от жестокой и несправедливой войны. За месяц песню прослушали более миллиона раз, благодаря чему удалось собрать значительную сумму роялити, которую группа перечислила в благотворительный фонд ведущей телемарафона Save Ukraine – #StopWar Маши Ефросининой.

Также Юлия Санина является участницей проекта Match for peace #StopWarInUkraine, где дважды исполняла гимн Украины – во время открытия матчей с немецкой "Боруссией" и румынским клубом "ЧФР Клуж".

Кроме этого, недавно Юлия вместе с 30 артистами со всего мира, среди которых музыканты немецкого индастриал-метал группы "Rammstein", калифорнийского "Faith No More", американского "Revolting Cocks", записали кавер на легендарную композицию группы "The Beatles", чтобы поддержать украинцев в войне с рф.

Каждый слушатель трека "Come Together (We Will Stop You)" может пожертвовать от $1 и более, которые пойдут на помощь украинцам. Сбором средств занимается UNICEF.

MONATIK

MONATIK – первый украинский поп-исполнитель, который собрал НСК "Олимпийский" – одну из крупнейших площадок в Европе. С начала полномасштабного вторжения рф Дмитрий пишет песни, волонтерит, занимается благотворительностью и делает все возможное для победы Украины. На второй день войны артист опубликовал стихотворение-обращение к россиянам, которое лишь в Instagram набрало более 16 000 000 просмотров, а из-за хакерской атаки на телепровайдеров рф его посмотрели тысячи местных.

В марте компания Дмитрия "MONATIK Corporation" основала собственный благотворительный проект #ДобріСправи, в рамках которого собирает средства для помощи пострадавшим во время войны, на нужды ВСУ, и для решения гуманитарных проблем, вызванных войной.

Артист уже во второй раз станет участником благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar. Также Дмитрий принимает участие в благотворительных концертах "Добрий вечір! Ми з України", которые проходят в разных европейских городах и собирают средства на счет фонда Маши Ефросининой для помощи детям.

Beissoul & Einius

Литовский дуэт активно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения, и выступал на первом телемарафоне Save Ukraine. Среди репертуара Beissoul & Einius даже есть песня на украинском языке об абсолютной свободе под названием "Як ти і сказав".

Фактически с первых дней войны артисты организовали волонтерский штаб в Вильнюсе, где собирают гуманитарную помощь и отправляют в Украину.

Kalush Orchestra

Сегодня их "Stefania" звучит не только в каждом уголке Украины, но и по всему миру. Грандиозная победа группы Kalush Orchestra на нынешнем Евровидении показала, насколько весь цивилизованный мир поддерживает Украину, разделяет нашу боль и стремится к миру.

Основатель и фронтмен группы Олег Псюк во время выступления на главной сцене Европы в прямом эфире призвал помочь защитникам "Азовстали" и спасти Мариуполь. Это помогло максимально распространить информацию о драматических событиях в Украине на всю планету.

Сейчас Kalush Orchestra вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы организовали специальный аукцион, в рамках которого продают уже легендарную розовую Панаму Псюка и статуэтку победителей "Евровидения". Все вырученные средства будут отправлены для помощи ВСУ.

Макс Барских

Макс Барских одним из первых взялся вести активную борьбу с агрессором не только в соцсетях, но и фактически. Сначала певец посещал разные уголки Украины с выступами для вынужденных переселенцев, а вскоре вступил в ряды ВСУ.

Барских запретил каким-либо образом использовать его музыку на территории рф, а средства за концерты, которые не состоялись, перечислил на нужды ВСУ.

В начале войны артист выпустил композицию "Хай буде весна", которая стала символом надежды и будущего возрождения Украины.

alyona alyona

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona постоянно поднимает вопросы войны и необходимости помощи Украины в своих соцсетях, а также в многочисленных интервью. В апреле артистка презентовала новую песню "За нами будет победа", а недавно совместно с Jerry Heil выпустила композицию "Молитва", которая передает переживания каждого украинца.

Также alyona alyona принимала участие в перфомансе во время финального матча первого тура Match for peace #StopWarInUkraine, состоявшегося в Таллине в мае.

Melovin

От начала полномасштабной войны в Украине певец вместе с командой реорганизовал свои фан-страницы в волонтерские координационные центры "BIG HOUSE MELOVIN". Благодаря этому удается помогать целым семьям и женщинам с детьми переехать из опасных городов.

Кроме этого, Melovin не забывает о силе музыки. Певец исполнял свои песни на Львовском вокзале, чтобы поддержать переселенцев, принял участие в нескольких благотворительных концертах и ярмарках в Украине, а сейчас отправился в тур по городам Германии, собирая средства для нужд ВСУ.

Антитела

Участники группы "Антитела" с первых дней полномашстабного вторжения сменили музыкальные инструменты на оружие, вступив в ряды территориальной обороны, а затем и в ВСУ. Сейчас артисты защищают Украину на фронте, однако находят время для важных релизов и социальных инициатив. Так, недавно "Антитела" выпустили совместную песню с суперзвездой Ed Sheeran – 2 step. Клип на эту песню всего за несколько недель собрал более 7 000 000 просмотров, а все вырученные средства идут на помощь Украине.

Артисты выступят в рамках телемарафона Save Ukraine из Киева.

В воскресенье, 29 мая, в 20:00 СЕТ (21:00 по Киеву) одновременно в столицах Германии и Украины пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Цель мероприятия остается неизменной – привлечь внимание мирового сообщества к драматических событий, происходящих в Украине, собрать средства для закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим, в частности купить хирургические рентген аппараты С-арки. Фандрейзинг будет происходить через глобальную инициативу United24, а все донаты будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, Общественное, Киевстар, футбольного клуба "Динамо Киев" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.

В Украине телемарафон будут показывать телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый, М1, Украина, Украина 24, UA:Первый, UA:Культура, региональные каналы Общественного вещателя, Интер и Рада, платформы онлайн-телевидения " Киевстар ТВ 1+1 Video, а также YouTube-каналы 1+1 и Atlas Festival.

Сайт проекта – https://saveukraine.1plus1.ua/