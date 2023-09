При этом Гильдия актеров США все еще продолжает свою забастовку.

Вечером 26 сентября 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) официально заключила новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), что дало "зеленый свет" возобновлению работы писателей над новыми фильмами и сериалами.

Как сообщается на официальной странице WGA в соцсети Х, забастовка закончилась в 00:01 27 сентября 2023 года по тихоокеанскому времени (10:01 по киевскому времени). Таким образом, сценаристы, являющиеся членами гильдии, получили право вновь вернуться к работе после почти пяти месяцев забастовки.

Как уточняет Variety, среди основных требований, которые содержит 94-страничный новый контракт – увеличение отчислений сценаристам от продажи контента, новые требования к минимальному количеству сотрудников в командах сценаристов, улучшение условий оплаты для сценаристов и защита прав авторов при использовании искусственного интеллекта в процессе написания сценариев.

При этом команда сценаристов, работающих над популярным сериалом "Очень странные дела" (Stranger Things), уже официально объявила о возвращении к работе над пятым (и финальным) сезоном шоу, разместив на своей страничке в соцсети Х картинку с лаконичной надписью: "Мы вернулись".

Также, после того как 24 сентября стало известно о достижении предварительного соглашения между WGA и AMPTP, скорейшее возобновление съемочного процесса над вторым сезоном хорор-сериала "Последние из нас" в соцсети Threads анонсировал его шоуранер Крэйг Мэзин: "Очень горжусь WGA и ее членами и рад вернуться к работе над вторым сезоном The Last of Us. Забастовка еще официально не отменена, но как только это произойдет, мы сразу же возьмемся за дело!".

При этом стоит отметить, что Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) все еще продолжает свою забастовку, также требуя от AMPTP новых контрактов с улучшенными условиями, потому о возобновлении съемок крупных голливудских проектов речь пока не идет.

Масштабная забастовка в Голливуде

Забастовка Гильдии сценаристов США (WGA) стартовала 2 мая 2023 года после нескольких неудачных попыток достигнуть нового соглашения с крупными киностудиями и стриминговыми сервисами, которое бы гарантировало улучшенные условия труда и гарантии авторам сценариев. По условиям гильдии, все сценаристы обязаны были прекратить работу до завершения забастовки – всего она продлилась 148 дней, остановив съемки новых сезонов таких популярных сериалов, как "Последние из нас", "Очень странные дела", "Пацаны", "Сорвиголова: Рожденный заново" и многих других.

14 июля 2023 года к забастовке с аналогичными требованиями присоединилась Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA). В результате этого крупные киностудии приняли решение о переносе многих ожидаемых киноновинок, ведь гильдия обязала актеров на время забастовки прекратить как непосредственно процесс съемок, так и рекламу уже снятых проектов и заключение новых контрактов. В итоге, с 2023 на 2024 год были перенесены релизы фильмов "Дюна 2", "Крейвен-охотник", "Властелин колец: Война Рохиррим", "Годзилла против Конга: Новая империя", "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти" и многих других. Также пришлось остановить съемки фильмов "Дедпул 3", "Гладиатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кинокритик" и многих других.

