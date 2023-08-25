Премьеры, запланированные на осень этого года, переносятся как минимум на следующий год.

Премьеру второй части нашумевшего фильма "Дюна" с Тимоти Шаломе перенесли на 2024 год. Предполагалось, что кинолента выйдет на экраны уже в ноябре этого года, в мае появлялся первый трейлер кинокартины. Однако все изменилось из-за масштабной забастовки, которую устроили актеры Голливуда.

Как сообщает Variety, в Warner Bros. уже прокомментировали и подтвердили информацию о переносе премьеры. "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) появится в кинотеатрах лишь весной - 14 марта 2023 года.

Помимо этого, из-за бунта в Голливуде переносят премьеры других фильмов. Так, в этом году на экраны не выйдут "Крэйвена-Охотник", "Властелин колец: Война Рохиррим", "Годзилла против Конга: Новая империя", а также "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти". Все премьеры теперь переносят на зиму или весну, хотя ранее планировалось. что эти фильмы запремьерят уже этой осенью или в конце года.

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Также Variety сообщает, что из-за забастовки могут перенести премьеру продолжения "Аквамена" и "Человека паука". Однако точной информации об этом пока что нет.

Забастовка в Голливуде - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле звезды Голливуда присоединились к бунту сценаристов и других работников киноиндустрии. Во время забастовки артисты не будут давать интервью и даже вести переговоры о съемках. Также они не будут посещать премьеры и помогать рекламировать новые фильмы.

Актеры и другие работники Голливуда бастуют против низких зарплат и плохих условий труда. Обычно звезды получают большие гонорары, однако они решили присоединиться к забастовке ради костюмеров, монтажеров, сценаристов и всех, кто причастен к созданию фильмов.

Из-за бунта уже перенесли премию "Эмми". Когда теперь состоится церемония награждения - остается загадкой.

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