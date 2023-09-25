Вместе с тем, Гильдия киноактеров США все еще продолжает свою забастовку.

Гильдия сценаристов США (WGA) достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) о новом трехлетнем контракте, который обещает положить конец 146-дневной забастовке, нанесшей тяжелый урон всей киноиндустрии.

Как пишет Variety, очередная попытка прийти к соглашению между сценаристами с одной стороны и крупными киностудиями и стриминговыми сервисами с другой завершилась успешно 24 сентября 2023 года после пяти дней переговоров подряд. Какае-либо подробности нового контракта пока не разглашается, однако известно, что одним из последних спорных пунктов обсуждений было использование искусственного интеллекта при производстве контента.

"Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной – она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства", – сообщил переговорный комитет WGA в воскресенье вечером.

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В то же время отмечается, что пока что забастовка не отменена, а лишь приостановлена – чтобы сценаристы смогли вернуться к работе, соглашение еще должны ратифицировать члены WGA.

"Чтобы внести ясность: никто не должен возвращаться на работу без специального разрешения гильдии. До тех пор мы все еще бастуем", – говорится в сообщении для членов гильдии.

Вместе с тем, Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) все еще продолжает свою забастовку и надеетя, что дотижение предврительного соглашения между сценаристами и студиями откроет дорого для успешного завершения переговоров о новых контрактах между актерами и кинобоссами.

Масштабная забастовка в Голливуде

Гильдия сценаристов США (WGA) начала всеобщую забастовку 2 мая 2023 года после нескольких неудачных попыток достигнуть соглашения с крупными киностудиями и стриминговыми сервисами с требованием улучшить условия труда, поднять зарплаты и защитить авторов от последствий использования искусственного интеллекта при написании сценариев, который все чаще используется вместо живых людей. Также сценаристы требовали отчисления им процентов от показа фильмов и сериалов на стриминговых сервисах.

14 июля к забастовке с аналогичными требованиями присоединилась Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA). В первую очередь речь касалась защиты прав актеров массовок, чьи и без того невысокие доходы оказались под угрозой из-за намерения киностудий сканировать их внешности и использовать при съемках компьютерное изображение вместо живых людей, таким образом, не оплачивая их работу. Крупные голливудские актеры поддержали коллег из солидарности и выполняя обязательства перед гильдией.

Поскольку все сценаристы и актеры, являющиеся членами WGA и SAG-AFTRA, в случае объявления забастовки обязаны были прекратить работу – как непосредственно процесс съемок, так и рекламу уже вышедших проектов и заключение новых контрактов, крупные киностудии приняли решение о переносе многих ожидаемых киноновинок. В частности, на год вперед были перенесены релизы уже готовых фильмов "Дюна 2", "Крейвен-охотник", "Властелин колец: Война Рохиррим", "Годзилла против Конга: Новая империя", "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти" и многое другое. Также, среди прочих, пришлось остановить съемки таких фильмов как "Дедпул 3", "Гладиатор 2", "Мортал Комбат 2" и "Кинокритик".

Кроме того, на неопределенный срок были перенесены релизы и съемки новых сезонов популярных сериалов, таких как "Последние из нас", "Очень странные дела", "Пацаны", "Сорвиголова: Рожденный заново" и многих других.

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