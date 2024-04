Мировая премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров".

В украинский прокат 2 мая 2024 года выйдет роуд-муви "Нежный восток" / The Sweet East (в украинской локализации "Дивотрип"), одну из главных ролей в котором исполнил австралийский актер Джейкоб Элорди – звезда нашумевших фильмов "Солтберн", "Присцилла" и сериала "Эйфория".

В центре сюжета – молодая девушка Лилиан, которая попала в Вашингтон со школьной экскурсией. Отделившись от одноклассников, девушка отправляется в собственное путешествие по городам и лесам восточного побережья США. В своем путешествии по современной Америке девушка встречает разных людей, называющих эту страну своим домом: от сторонников превосходства белой расы и исламских радикалов до неопанков.

Кроме Элорли в фильме сыграли Талия Райдер ("Вестсайдская история", "Никогда, редко, иногда, всегда"), Саймон Рекс ("Красная ракета", франшиза "Очень страшное кино"), Айо Эдебири (сериал "Медведь") и сам режиссер ленты.

Фильм стал режиссерским дебютом для независимого оператора Шона Прайса Уильямса, который снимал, к примеру, "Хорошие времена" братьев Сефди. Сценарий написал известный кинокритик Ник Пинкертон.

При этом Талия Райдер, кроме исполнения главной роли, попробовала себя в музыке: она написала и исполнила одну из ключевых песен в фильме.

Мировая премьера "Нежного востока" состоялась на 76-м Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров". Издание ScreenRant в своей рецензии называет фильм "смешной сатирой, которая развлекает благодаря своим важным смыслам", а The New Yorker отмечает, что фильм "возвращает к давней кинематографической традиции". The Guardian характеризует картину как "забавное и современное приключение от Шона Прайса Уильямса", тогда как Little White Lies пишет, что "фильм предлагает набор вкусов и текстур, которые будут уникальными для многих дегустаторов", а The Nation называет его "авантюрной и комичной круговертью различных современных субкультур".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 78% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 52% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как ранее сообщал УНИАН, среди следующих ролей Элорди – новая адаптация романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" от режиссера Гильермо дель Торо. По данным СМИ, в этом фильма Элорди сыграет Чудовище Франкенштейна.

