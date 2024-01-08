Джейкобу Элорди досталась роль Чудовища, а Оскару Айзеку – его создателя Виктора Франкенштайна.

Стриминговый сервис Netflix объявил имена актеров, которые исполнят главные роли в предстоящей адаптации романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" от режиссера Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея кошмаров", "Пиноккио").

Как сообщил Netflix в своих соцсетях, главные роли в фильме "Франкенштейн" исполнят Джейкоб Элорди (сериал "Эйфория", фильмы "Присцилла", "Солтберн"), Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодный расчет", франшизы "Звездные войны", "Люди Икс"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "007: Спектр", "Французский вестник"), Миа Гот ("Нимфоманка", "Суспирия", "Пэрл", "Бесконечный бассейн") и Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", мини-сериал "Весь невидимый нам свет"). Каких-либо других деталей сервис не сообщил, однако заинтриговал, что фильм выйдет на Netflix "скоро".

В то же время, по данным издания Deadline, Элорди сыграет Чудовище Франкенштейна – он заменил Эндрю Гарфилда ("Новый Человек-паук", "Социальная сеть", "По соображениям совести"), который изначально был выбран на эту роль. Последний вынужден был отказаться из-за конфликта в графике, возникшего в результате забастовки актеров Голливуда 2023 года. При этом Айзек исполнит роль ученого Виктора Франкенштейна, создавшего легендарного монстра.

Видео дня

По данным издания, дель Торо выступает одновременно режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Насколько его версия будет приближена к оригиналу, на данный момент неизвестно.

Франкенштейн – предыстория

Готический роман "Франкенштейн, или Современный Прометей" английской писательницы Мэри Шелли впервые был опубликован анонимно в 1818 году. Книга была прохладно воспринята критиками, но имела успех у публики. В результате уже в 1823 году действие романа было перенесено на театральную сцену, в том же году он был издан во Франции с указанием имени его реального автора. В 1831 году Мэри Шелли опубликовала под своим именем значительно переработанное издание романа.

В центре сюжета книги – ученый Виктор Франкенштейн, которому удалось постичь тайну зарождения жизни и научиться оживлять безжизненную материю. Он создал искусственного человека из частей трупов, но позже отрекся от своего детища, поскольку пришел от него в ужас. Брошенное безымянное чудовище, которое повсюду отвергали за уродство, принялось преследовать своего создателя.

Образ Чудовища Франкенштейна является одним из самых популярных в поп-культуре, а сам роман экранизировали несколько десятков раз. Впервые это произошло еще в 1910 году – в немой короткометражной нравственно-философской притче под названием "Франкенштейн" чудовище сыграл Чарльз Огл. Узнаваемым же образ стал после 1931 года, когда вышел одноименный фильм ужасов Джеймса Уэйла с Борисом Карлоффом в роли монстра. Среди последних экранизаций – фильм ужасов "Виктор Франкенштейн" (2015) с Дэниелом Рэдклиффом и Джеймсом Макэвоем, а также фильм-спектакль "Франкенштейн" (2011) Денни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером.

Вас также могут заинтересовать новости: