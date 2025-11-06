Лента выйдет на экраны уже этой зимой.

Netflix показал официальный трейлер новой ленты "The Abandons" ("Покинутые").

Сюжет нового вестерна разворачивается в 1850 году в Вашингтоне. Две семьи (богатая и бедная) под руководством своих вдов-матриархов будут бороться за господство на беззаконных землях. Кстати, главные роли сыграют звезды "Игры престолов" Лина Гиди и Эшлинг Франчози, а также звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон.

"История двух семей. Лина Гиди и Джиллиан Андерсон сойдутся лицом к лицу в этом жестком и кинематографическом рассказе о богатых и неимущих", - отметили создатели ленты.

К слову, премьера сериала "Брошенные" состоится 4 декабря. Продюсер сериала Крис Кейзер ранее описывал эту ленту так:

"Это классическая американская история: пограничная территория, две семьи, которые воюют между собой и одновременно любят друг друга, борьба за право собственности на землю и право устанавливать правила. Среди убийств, мести и немного запретной любви мы исследуем вопросы, от которых, кажется, никогда не сможем убежать: что делает семью семьей? Как оставаться добрым в плохом мире? Изменили бы вы себя и свои убеждения, чтобы защитить то, что любите?".

