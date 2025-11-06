Стало известно, на когда запланирована премьера.

Сенсационный мультфильм Netflix "Кейпоп-охотницы на демонов" получит желанное продолжение. Стриминг объявил, когда стоит ожидать вторую часть.

Как сообщает Variety, Netflix и Sony подписали соглашение о производстве еще одного фильма о девичьем бэнде Huntr/x. Однако, создатели сразу предупредили, что премьера сиквела не состоится в ближайшем времени. По предварительной информации вторая часть должна выйти на экраны в 2029 году.

Сериал рассказывает о вымышленной женской K-pop группе, которая состоит из трех ярких участниц. Каждая из них обладает магической силой. Благодаря своей музыке они пытаются защитить мир от демонов.

Стоит отметить, что саундтрек "Кейпоп-охотниц на демонов" вышел далеко за пределы фильма, возглавив известные музыкальные чарты мира. Наибольшей популярности достигли такие песни, как Golden, Your Idol и Soda Pop.

Сам же мультик стал самым популярным фильмом в истории платформы Netflix. Его уже посмотрели более 236 миллионов раз.

Соавтор проекта Мэгги Канг, ранее отмечала, что у команды было много идей, которые не удалось вместить в хронометраж одного фильма, поэтому им есть что показать зрителям в продолжении:

"Мы так много подготовили для потенциальной предыстории. Очевидно, что есть много вопросов, которые остались без ответа, и области, которые еще не исследованы. За 85 минут можно рассказать лишь определенную часть".

Также Netflix продлил популярный сериал "Никто этого не хочет" на третий сезон.

