Сергей Нейчев покинул шоу "Голос страны-11" в суперфинале (фото, видео)

Финалист поразил чувственным исполнением хита из фильма "Титаник". Но ему не хватило голосов, чтобы остаться в шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter