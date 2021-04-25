Сергей Нейчев / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену шоу "Голоса страны-11" в финале вышел участник команды Олега Винника Сергей Нейчев.
Читайте такжеФинал "Голоса страны-11": онлайн-трансляция (обновляется)Ради победы в шоу он впервые спел на английском языке. Нейчев мощно исполнил хит Селин Дион My heart will go on.
"Ты - молодец, ты - народный голос. Ты знаешь, чего хочешь на сцене", - прокомментировал Олег Винник выступление Сергея.
Но Нейчеву не хватило голосов зрителей - он покинул шоу в суперфинале.
Нейчев покинул шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official
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