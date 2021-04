Финалист поразил чувственным исполнением хита из фильма "Титаник". Но ему не хватило голосов, чтобы остаться в шоу.

На сцену шоу "Голоса страны-11" в финале вышел участник команды Олега Винника Сергей Нейчев.

Читайте такжеФинал "Голоса страны-11": онлайн-трансляция (обновляется)Ради победы в шоу он впервые спел на английском языке. Нейчев мощно исполнил хит Селин Дион My heart will go on.

"Ты - молодец, ты - народный голос. Ты знаешь, чего хочешь на сцене", - прокомментировал Олег Винник выступление Сергея.

Но Нейчеву не хватило голосов зрителей - он покинул шоу в суперфинале.

Автор: Ольга Робейко