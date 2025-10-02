Ранее она сыграла в черной комедии "Плохие сестры".

Apple TV+ создаст второй сезон сериала "Презумпция невиновности". Стало известно, что одну из ролей сыграет известная британская актриса Фиона Шоу.

Как сообщает Variety, главную роль исполнит Рэйчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел", "Карточный домик"). Также в сериале появятся Мэтью Рис ("Американцы"), Кортни Б. Вэнс ("Закон и порядок: Преступное намерение", "Гротескность") и Джек Рейнор ("Трансформеры: Время вымирания", "Солнцестояние").

Первый сезон шоу был адаптацией юридического триллера Скотта Туроу "Presumed Innocent". Второй будет основан на книге Джо Мюррей "Dissection of a Murder", которая выйдет только в следующем году. В центре сюжета - адвокат Лейла Рейнольдс, которая получает свое первое дело об убийстве. Ей придется защищать обвиняемого в убийстве известного судьи.

Видео дня

"Презумпция невиновности" станет вторым проектом Фионы Шоу на Apple TV+: ранее она сыграла в черной комедии "Плохие сестры". Актриса трижды была номинирована на "Эмми", в том числе за роли в сериалах "Убивая Еву" и "Дрянь". В кино Шоу известна благодаря фильмам "Гарри Поттер" и "Энола Холмс". Она является лауреатом нескольких премий Olivier Awards и номинанткой на Tony Awards, а также считается одной из ведущих театральных актрис Великобритании.

Второй сезон разрабатывает лауреат одиннадцати премий "Эмми" Дэвид Келли ("Юристы Бостона", "Мистер Мерседес"), среди исполнительных продюсеров также Джей Джей Абрамс ("Миссия невыполнима 3", "Звездный путь"), Джейк Джилленхол ("Горбатая гора", "Стрингер") и другие.

Напомним, ранее стало известно, что HBO решил снять третий сезон сериала "Большая маленькая ложь" с Риз Уизерспун и Николь Кидман.

Вас также могут заинтересовать новости: