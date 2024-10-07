Главный актёр первого фильма обещает масштабную и жуткую картину.

Фильм по известной игровой франшизе Five Nights at Freddy's получит сиквел. Вторая часть обещает новых аниматроников и расширение вселенной.

Джош Хатчерсон, звезда фильма Five Nights at Freddy's, рассказал, что вторая часть будет гораздо масштабнее и страшнее, чем первая. В интервью для Esquire, Хатчерсон поделился, что в продолжении будут высокие ставки и появятся новые аниматроники, а вселенная Фредди значительно расширится.

Хатчерсон отметил, что команда старается найти баланс между расширением мира и сохранением проработанных персонажей. По его словам, мир Five Nights at Freddy's настолько необычен, что важно сохранить искренние эмоции героев, чтобы фанаты остались довольны. Вторая часть обещает быть ещё более пугающей и увлекательной.

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Актёр также подчеркнул, что ему очень нравится работать над этим проектом, и возможности его персонажа, Майка, кажутся ему бесконечными. На вопрос о третьем фильме Хатчерсон ответил, что сейчас команда сосредоточена на втором фильме, но в будущем возможно продолжение.

Universal Pictures и Blumhouse Productions анонсировали сиквел ещё в апреле на CinemaCon. Первая часть Five Nights at Freddy's стала вторым самым успешным дебютом среди фильмов по видеоиграм в США, уступив только анимационной адаптации Super Mario Bros. от Nintendo и Illumination. Подробнее о фильме можно почитать в нашей рецензии.

Напомним, что недавно вышел документальный фильм о создании S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в условиях войны в Украине. Хронометраж ленты составил полтора часа.

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