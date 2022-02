Всего стриминговый гигант показал превью примерно трех десятков новых фильмов, которые должны выйти в 2022 году.

Один из крупнейших в мире стриминговых сервисов Netflix показ превью фильмов, которые должны выйти на платформе в 2022 году.

Видео опубликован в YouTube-канале сервиса.

Среди примерно трех десятков новых проектов, в частности, можно увидеть первый тизер шпионского триллера "Серый человек" (The Gray Man) с рекордным бюджетом о противостоянии профессиональных убийц – экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) и охотящегося на него по всему миру бывшего коллеги Ллойда Хансена (Крис Эванс). Снимают фильм братья Руссо, ранее работавшие над марвеловскими фильмами "Первый мститель" и "Мстители".

Также зрителям впервые показали первые кадры детективной комедии "Достать ножи 2" (Knives Out 2) от режиссера Райана Джонсона. Уже известно, что сюжет второго фильма не будет прямым продолжением первой части. Фильм будет посвящен новому делу детектива Бенуа Бланка, роль которого исполняет Дэниел Крейг.

Кроме того, в превью были показаны кадры из научно-фантстического фильма The Mothership с Хэлли Берри, детективной комедии "Энола Холмс 2" (Enola Holmes 2) с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом, фантастического фильма "Проект Адам" (The Adam Project) с Райаном Рейнольдсом, Дженнифер Гарнер, Зои Салданой и Марком Руффало, научно-фантастического фильма "Побег из Спайдерхэд" (Spiderhead) с Крисом Хемсвортом, фэнтези "Школа добра и зла" (The School for Good and Evil) с Шарлиз Терон и Керри Вашингтон, а также еще пара десятков интересных проектов со звездами мирового уровня.

При этом Netflix пока не назвал даты выхода анонсированных в ролике фильмов, однако пообещал выпускать по одной новинке в неделю.

