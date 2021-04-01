Дэниел Крейг вернется к роли детектива Бенуа Бланка.

Стриминговый гигант Netflix выложил 450 миллионов долларов за права на выпуск еще двух частей хитовой детективной комедии «Достать ножи» (Knives Out), вышедшей в 2019 году.

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Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, к работе над фильмами вернутся режиссер Райан Джонсон и актер Дэниел Крейг, который блестяще воплотил образ частного детектива Бенуа Бланка.

Отмечается, что первый фильм «Достать ножи» был произведен Media Rights Capital и распространялся компанией Lionsgate. Фильм оказался крайне успешным как в прокате, собрав более 300 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов, так и у критиков - Райан Джонсон был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Фильм сумел подкупить зрителей оригинальным сюжетом, который вращался вокруг расследования убийства эксцентричного писателя культовых детективов Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия, а также красивой картинкой и тонким юмором, в духе классических английских детективов Агаты Кристи. Кроме того, фильм запомнился звездным актерским составом - Дэниел Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер и другие.

Первые слухи о том, что «Достать ножи» могут получить продолжение, появились практически сразу после выхода фильма на экраны. Однако уже тогда отмечалось, что если у него и будет продолжение, то оно будет не связано с первой частью, а будет вращаться вокруг нового дела героя Крейга.

Источники отмечают, что эта впечатляющая по масштабам сделка дает Netflix возможность запустить новую яркую серию фильмов, необходимую для того, чтобы выдержать колоссальную конкуренцию в области потокового вещания, особенно на международном уровне, учитывая активное развитие в последние месяцы таких игроков, как HBO Max, Disney Plus и Apple TV Plus.

Также издание констатирует, что помимо суммы за права на фильм, Netflix придется вложить огромные суммы в его съемки и продвижение. Кроме того, Дэниел Крейг, который прощается с ролью Джеймса Бонда в «Не время умирать», наверняка также будет иметь высокие запросы в плане гонорара. Для примера, актер заработал около 20 миллионов долларов на недавних сиквелах франшизы о Джеймсе Бонде.

При этом пока не ясно, будут ли фильмы выходить в кинотеатрах в дополнение к потоковым показам на Netflix.

Отметим также, что это далеко не первая масштабная сделка Netflix за последнее время. Летом 2020 года стало известно, что сервис Netflix собирается снять новый фильм The Gray Man («Серый человек») с рекордным для себя бюджетом в 200 миллионов долларов, тем самым запустив новую шпионскую франшизу в духе «Джеймса Бонда». Съемки фильма стартовали в этом году, а в главных ролях задействованы Райан Гослинг («Игра на понижение», «Славные парни», «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Драйв»), Крис Эванс («Первый мститель», «Мстители», «Сквозь снег», «Достать ножи», «Защищая Джейкоба») и Анна Де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать»). Режиссурой занялись братья Руссо («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Черри»).

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Автор: Марина Григоренко