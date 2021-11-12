Райан Гослинг сыграл в таких фильмах, как "Фанатик", "Ларс и настоящая девушка", "Драйв" и "Бегущий по лезвию 2049".

12 ноября 2021 года исполняется 41 год канадскому актеру Райану Гослингу, которого вы наверняка хоть раз в жизни спутали с его соотечественником Райаном Рейнольдсом.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить его самые запоминающиеся роли в кино. А таких у Гослинга немало, ведь актер весьма тщательно подходит к подбору ролей, на которые он соглашается.

Гослинг начал приобщаться к творчеству еще в детстве, даже успев побыть членом так называемого Клуба Микки Мауса, в котором выступал вместе с такими современными знаменитостями, как Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

Читайте такжеРайан Гослинг сыграет главную роль в новой драме Дэвида ЛитчаАктерскую карьеру Гослинг начинал с телесериалов, среди которых – "Боишься ли ты темноты?", "Приключения Ширли Холмс" и "Молодость Геракла".

Фанатик / The Believer (2001)

Настоящим прорывом в карьере Гослинга стала драма "Фанатик", где он сыграл 22-летнего неонациста Дэнни Балинта, в детстве обучавшегося в еврейской школе. На протяжении фильма зрителю показывают, как происхдила трансформация взглядов его персонажа.

Соединенные штаты Лиланда / The United States of Leland (2003)

В этой криминальной драме Гослинг сыграл роль скромного подростка Лиланда Фицджеральда, который сделал неожиданный шаг в жизни: убил человека. Этот необъяснимый поступок стал настоящим шоком для его близких, знакомых и друзей.

Ларс и настоящая девушка / Lars and the Real Girl (2007)

Комедийная драма Крейга Гиллеспи "Ларс и настоящая девушка" рассказывает о рассказывает о парне, страдающим от тревожного расстройства личности и испытывающим постоянный стресс от социального взаимодействия. Неожиданно к нему проявляет интерес одна из коллег, что приводит к развитию у Ларса бредового расстройства: он заказывает через Интернет секс-куклу, которую представляет всем как свою невесту Бьянку. Встревоженные члены семьи обращаются к доктору, которая в свою очередь советует им подыграть Ларсу.

Драйв / Drive (2011)

В нео-нуарном триллере режиссера Николаса Виндинга Рефны Гослинг сыграл роль загадочного мужчины, который днем работает автомехаником и подрабатывает каскадером, а по ночам занимается перевозками грабителей с мест преступлений. Он всегда держится особняком и следует четким правилам, однако все меняется, когда он проявляет сострадание к женщине с ворохом проблем.

"Мартовские иды" / The Ides of March (2011)

В политическом триллере Джорджа Клуни "Мартовские иды" Гослинг сыграл роль молодого сотрудника избирательного штаба одного из основных претендентов на звание кандидата в президенты от Демократической партии. Он полон идеализма и полностью разделяет убеждения своего шефа, однако вскоре оказывается втянутым в грязную политическую игру.

Игра на понижение / The Big Short (2015)

Комедийная драма Адама Маккея "Игра на понижение" основана на реальных событиях и посвящена событиям ипотечного финансового кризиса в США 2007-2008 годов.

Славные парни / The Nice Guys (2016)

В комедийном боевике "Славные парни" Гослинг сыграл роль частного детектива Холланда Марча, который должен найти якобы погибшую порнозвезду Мисти Маунтинс. Вскоре герой попадает в круговорот безумных событий.

Бегущий по лезвию 2049 / Blade Runner 2049 (2017)

Киберпанк-боевик Дэнни Вильнева является продолжением культового фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию". Гослинг играет роль репликанта новой модели Кея, который работает охотником за головами в полиции Лос-Анджелеса, выслеживая и уничтожая репликантов, которые нелегально вернулись на Землю. Вскоре он делает открытие, которое навсегда изменит его жизнь.

Человек на Луне / First Man (2018)

В этом фильме Гослинг сыграл роль астронавта NASA Нила Армстронга, который стал первым человеком, ступившим на Луну. Фильм охватывает период подготовки Армстронга к полету.

Среди предстоящих фильмов с участием Гослинга – шпионский боевик "Серый человек", где он сыграет роль экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри, на которого по всему миру охотится его бывший коллега Ллойд Хэнсен в исполнении Криса Эванса. Картина станет самым дорогостоящим проектом Netflix, а режиссерами выступят братья Руссо, ранее работавшие над двумя частями "Первого мстителя" и финальными "Мстителями".

К слову, Гослинг еще и поет. Одно время он состоял в музыкальной группе Dead Man’s Bones.

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Автор: Марина Григоренко