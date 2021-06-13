Помимо роли Капитана Америка в кинобиографии Криса Эванса немало достойных ролей.

13 июня 2021 года исполняется 40 лет американскому актеру Крису Эвансу, наиболее известному широкой аудитории по роли Капитана Америка в фильмах киновселенной Marvel.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить и другие достойные внимания роли голливудской звезды.

Фантастическая четверка / Fantastic Four (США, 2005)

Свою карьеру в кино Крис Эванс начал в 2000 году, снявшись в нескольких молодежных комедийных проектах, включая «Недетское кино» и «Высший бал». Сам актер не особо в восторге от своих ранних ролей, хотя и отмечает, что в начале карьеры приходилось соглашаться на то, что предлагали. В 2005 году актер получил роль дерзкого Человека-факела в весьма успешной марвеловской «Фантастической четверке», после чего к нему начало поступать намного больше предложений. Впрочем, жаловался сам Эванс, в первую очередь по итогам кастингов ему предлагали роли, основываясь на его внешних данных, а не на драматических качествах.

Пекло / Sunshine (Великобритания, 2007)

В числе своих любимых проектов 2000-х Эванс называет научно-фантастический триллер Дэнни Бойла «Пекло». Ему досталась роль компьютерного специалиста Мэйса (по сути, единственного трезво мыслящего члена команды) на борту космического корабля, цель которого – заново разжечь угасающее Солнце и таким образом спасти все живое на Земле. Помимо Эванса, в фильме сыграли Киллиан Мерфи, Роуз Бирн, Марк Стронг и другие. Для того, чтобы актеры лучше вжились в роли людей, изолированных на космическом корабле в течение нескольких лет, им пришлось какое-то время пожить на настоящей подводной лодке, общаясь исключительно между собой.

Скотт Пилигрим против всех / Scott Pilgrim vs . the World (США, 2010)

Рано или поздно, но актеру с такой внешностью, как у Криса Эванса, пришлось ступить на территорию популярных в начале 2000-х романтических комедий – «Дневники няни», «Сколько у тебя», «Сердце вдребезги». Кроме того, актера часто приглашали на роли в боевиках и триллерах – «Сотовый», «Пятое измерение», «Лузеры», «Короли улиц». На фоне всего этого выделялась одна небольшая, но весьма годная роль – одного из «злобных бывших» в комикс-комедии «Скотт Пилигрим против всех», со временем получившей статус культовой.

Прокол / Puncture (США, 2011)

Независимая драма «Прокол» – один из тех фильмов, которыми Крис Эванс особенно гордится. Фильм повествует о реально существующим американском адвокате Майке Вайсе. Молодой мужчина, серьезно сидевший на наркотиках и ведущий не самый благочестивый образ жизни, тем не менее, вместе со своим партнером по юрфирме берется за дело медсестры местной скорой помощи, которая укалывается зараженной иглой во время вызова. И когда адвокаты начинают углубляться в дело, они понимают, что теперь им придется противостоять всей системе здравоохранения и крупным фармакологическим компаниям. Герои становятся изгоями, но решаются довести дело до конца. В свое время благодаря этому делу удалось совершить небольшую, но важную революцию в медицине.

Первый мститель / Captain America: The First Avenger ( США , 2011)

Говоря о актерской карьере Криса Эванса, невозможно пройти мимо роли Капитана Америка в фильмах киновселенной Marvel, которая вознесла актера в ранг топ-звезд Голливуда. Интересно, что изначально руководство Marvel не хотело приглашать Эванса на пробы на роль по той причине, что он уже ассоциировался с другим комикс-персонажем из «Фантастической четверки». К счастью, директор по кастингу был очень настойчив. Однако, когда Эванса все же позвали на кастинг и были готовы предложить ему роль, он несколько раз отказывался от предложения из-за страха надолго застрять в одной роли и окончательно потерять шансы пробиться в серьезное кино. Тем не менее, после некоторых раздумий он согласился на роль Стива Роджерса, и теперь ничуть об этом не жалеет, ведь в последующем роль открыла ему массу возможностей для дальнейшего развития карьеры. В общей сложности Крис Эванс появился в роли Капитана Америка в 11 фильмах Marvel (включая камео и сцены после титров). В последний на данный момент раз он исполнил эту роль в фильме «Мстители: Финал» (2019).

Сквозь снег / Snowpiercer (Южная Корея, Чехия, 2013)

В 2013 году Крис Эванс исполнил главную роль в постапокалиптическом триллере южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо (того самого, который позже снял оскароносных «Паразитов»). События фильма происходят спустя семнадцать лет после катастрофы, сковавшей Землю льдом и снегом. Единственное место, где сохранилась жизнь – беспрерывно несущийся вокруг Земли поезд, пассажиры которого четко разделены на классы. Богатые живут в голове состава и наслаждаются благами цивилизации, а бедные – еле сводят концы с концами в последних вагонах. Однажды группа пассажиров в хвосте поезда во главе с персонажем Криса Эванса поднимает бунт и решает дойти до первого вагона.

Одаренная / Gifted (США, 2017)

Еще одна яркая работа Криса Эванса в кино – драма «Одаренная», в которой он играет роль Фрэнка – дяди и опекуна девочки-гения. Мужчина противостоит своей матери, которая хочет получить опеку над девочкой. Женщина полагает, что ребенок – математическое чудо «один на миллиард» и она должна быть специально обучена к жизни, посвященной математике. Но Фрэнк с этим совершенно не согласен, и у него на это есть серьезные причины. Фильм получился весьма трогательным и показал Криса Эванса совершенно с другой стороны. Позже он еще раз успешно примерял роль отца в сериале «Защищая Джейкоба».

К слову, во время съемок фильма, часть сцен которого снимали в реальном приюте для животных, Крис Эванс подобрал пса, которого он назвал Доджер и в котором он души не чает. Сейчас актер регулярно постит истории из жизни своего любимца в соцсетях.

Достать ножи / Knives Out (США, 2019)

Первая громкая роль Криса Эванса после прощания с Капитаном Америка – роль главного антагониста в хитовом детективе «Достать ножи» с блестящим актерским составом: Дэниел Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер и другие. Для Эванса, за которым давно закрепился образ положительного героя, роль мерзавца была весьма необычна. Фильм сумел подкупить зрителей оригинальным сюжетом, который вращался вокруг расследования убийства эксцентричного писателя культовых детективов Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия, а также красивой картинкой и тонким юмором, в духе классических английских детективов Агаты Кристи.

После 2019 года Крис Эванс немного сбавил обороты в актерской карьере, больше посвятив себя общественно-политической жизни. Вместе с актером и режиссером Марком Кассеном, с которым он подружился на съемках фильма «Прокол», и бизнесменом Джо Киани он запустил веб-портал A Starting Point, призванный с помощью видео-контента в понятном формате повысить политическую грамотность избирателей. Проект выдержан в нейтральном политическом формате и предоставляет равные возможности представителям демократов и республиканцев высказать свою точку зрения по поводу наболевших вопросов. В некоторых видео сам Крис Эванс выступает в роли интервьюера.

В 2021 году Крис Эванс начал возвращаться к активной работе в кино – сейчас вовсю ведутся съемки шпионского триллера «Серый человек» от Netflix с рекордным бюджетом, рассказывающего о противостоянии профессиональных убийц - экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) и охотящегося на него по всему миру бывшего коллеги Ллойда Хансена (Крис Эванс).

Кроме того, в 2021 на экраны выйдет комедия в жанре политическая сатира «Не смотри вверх», в которой Крис Эванс исполнил одну из ролей, хотя пока не известно, кого именно он сыграет. Главные роли в картине достались Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джоне Хиллу, Мэттью Перри и другим.

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Автор: Марина Григоренко