Однако "Оскар" актрисе принесла роль в фильме "Монстр", где она играла вовсе не красавицу.

7 августа 2021 года голливудской актрисе Шарлиз Терон исполняется 46 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые знаковые роли одной из самых красивых актрис современности.

Монстр / Monster (США, Германия, 2003)

Родившаяся в ЮАР в семье фермеров Шарлиз, с детства занималась балетом, однако получив серьезную травму колена, была вынуждена покончить с карьерой танцовщицы. Сначала девушка пробовала себя в моделинге, где ее заметили и предложили задуматься об актерской карьере. Шарлиз с самого начала хотела играть более серьезные роли, а потому, отказалась от участия в скандальном фильме "Шоугерлз", вместо этого дебютировав в кино ролью без слов в 3-секундном эпизоде в фильме "Дети кукурузы 3: Городская жатва" в 1995 году. Вскоре она получила роль в режиссерском дебюте Тома Хэнкса "То, что ты делаешь", после чего ее начали приглашать на главные женские роли в крупные голливудские проекты – "Адвокат дьявола", "Жена астронавта", "Правила виноделов", где ее патрнерами были Киану Ривз, Джонни Депп и Тоби Магуайер. Вот только это были преимущественно роли красивых жен/любовных интересов главных героев, тогда как сильная Шарлиз претендовала на большее.

И вот в 2003 году на экраны вышла биографическая криминальная драма "Монстр" от режиссера Пэтти Дженкинс, рассказывающая историю американской серийной убийцы Эйлин Уорнос, получившей прозвище "Ангел смерти". В 1989-1990 годах, занимаясь уличной проституцией на трассах в штате Флорида, женщина убила и ограбила семерых мужчин. Уорнос утверждала, что они либо изнасиловали ее, либо пытались это сделать, поэтому списывала все свои действия на самооборону. Для этой роли благородная красавица-блондинка Терон перевоплотилась до неузнаваемости – набрала 14 килограммов, изуродовала лицо гримом и носила контактные линзы. Также актриса проделала большую подготовительную работу к этой роли, изучив реальное дело Эйлин Уорнос. И ее труды окупились – в 2004 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Голова в облаках / Head in the Clouds (Великобритания, Канада, 2004)

Успех на "Оскаре" мгновенно вывел Шарлиз Терон в топ-актрис Голливуда, обеспечив ее стабильным поступлением ролей как в крупнобюджетных фильмах самых разнообразных жанров ("Форсаж", "Белоснежка и охотник", "Прометей"), так и в более серьезных проектах.

В 2004 году вышла военная драма "Голова в облаках", где Шарлин Терон сыграла вместе с Пенелопой Круз и Стюартом Таунсендом. Основные события картины разворачиваются во Франции в 30-40-х годах 20 века и связаны со Второй мировой войной.

Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road (Австралия, США, 2015)

В 2015 году вышел постапокалиптический боевик "Безумный Макс: Дорога ярости", где Терон досталась роль однорукой женщины-воительницы Фуриосы. Картина получила восторженные отзывы критиков и зрителей, а также целую охапку наград и номинаций. Ну а образ стриженой под ноль героини Терон стал одним из самых популярных.

Взрывная блондинка / Atomic Blonde (США, 2017)

В 2017 году Терон сыграла главную роль в необыкновенно стильном шпионском боевике, события которого разворачиваются в ноябре 1989 года в Восточном Берлине накануне падения Берлинской стены. Актриса сыграла рокового агента МИ-6 Лоррейн Бротон, которая ни перед чем не остановится на пути к своей цели.

Скандал / Bombshell (США, 2019)

В 2019 году на пике движения #MeToo вышла драма "Скандал". Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о том, как телеведущая Гретхен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств генерального директора Fox News Роджера Айлза. Помимо Терон главные женские роли в фильме исполнили Николь Кидман и Марго Робби. При этом Терон и Робби получили номинации на "Оскар".

На данный момент последним фильмом с участием Шарлиз Терон является "Форсаж 9", который вышел в прокат летом 2021 года. Уже известно, что в разработке находится еще один спин-офф легендарной франшизы, который поведает отдельную историю о кибертеррористке Сайфер, которую в основной серии играет Шарлиз Терон.

Автор: Марина Григоренко