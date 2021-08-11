Лучше всего зрители знают Хемсворта по роли Тора в фильмах киновселенной Marvel.

11 августа 2021 года австралийскому актеру Крису Хемсворту исполняется 38 лет.

Австралийский красавчик, будучи большим фитнес-энтузиастом, уверенно закрепил за собой амплуа героя боевиков, мастерски разбирающегося с врагами всех мастей.

Разумеется, лучше всего зрители знают Хемсворта по роли Тора в фильмах киновселенной Marvel. Впервые он исполнил эту роль в одноименном фильме 2011 года, и после этого успел появиться еще в семи фильмах франшизы, включая еще две части "Тора" и все части "Мстителей". Более того, в июне 2021 года Крис Хемсворт заявил об окончании съемок "Тора 4: Любовь и гром", который должен выйти на экраны в мае 2022 года.

Однако и без Тора, в карьере Хемсворта поднабралось внушительное количество фильмов, в которых его герои занимаются спасением нуждающихся, а порой и всего человечества, среди которых "Тайлер Рейк: Операция по спасению", "Люди в черном: Интернэшнл", "Кавалерия", "Кибер", "Неуловимые", "Белоснежка и охотник" и многие другие. Тем не менее, есть в его фильмографии и совершенно нетипичные роли, которые раскрывают актера с другой стороны.

Гонка / Rush (США, Германия, Великобритания, 2013)

В 2013 году Хемсворту досталась главная роль в спортивной историчекой драме "Гонка" от оскароносного режиссера Рона Ховарда. Фильм рассказывал о противостоянии двух легендарных гонщиков – британца Джеймса Ханта и австрийца Ники Лауды, роли которых исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль. Фильм был положительно принят критиками, которые в том числе отметили актерскую игру исполнителей главных ролей.

Охотники за привидениями / Ghostbusters (США, 2016)

Пусть попытка перезапустить "Охотников за привидениями" с женской командой и оказалась провальной, тем не менее, персонаж туповатого красавчика Кевина в исполнении Криса Хемсворта, публике пришелся по душе.

Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" / Bad Times at the El Royale (США, 2018)

В этом неоновом триллере, действие которого разворачивается в 1969 году в заброшенном отеле, собравшем незнакомцев, каждый из которых скрывает свои секреты, Крис Хемсворт перевоплотился в харизматичного, но опасного лидера секты Билли Ли.

Автор: Марина Григоренко