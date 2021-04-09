В рамках сделки Netflix получит до ступ к уже существующим и будущим фильмам, принадлежащим Sony.

Киностудия Sony подписала эксклюзивное лицензионное соглашение со стриминговым гигантом Netflix, согласно которому все фильмы производства студии с 2022 года будут выходить онлайн на платформе.

Читайте такжеNetflix наконец завершил съемки второго сезона «Ведьмака» (фото, видео)

Как пишет The Hollywood Reporter, среди первых новинок, которые воыйдет на Netflix, такие долгожданные фильмы, как супергеройский фильм ужасов по комиксам Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето и экранизация игры Uncharted.

Как отмечает издание, в отличие от Disney, NBCUniversal и ViacomCBS, кинокомпания Sony решила не запускать свой собственный сервис потоковой, чтобы конкурировать с Netflix. Вместо этого студия решила начать сотрудничество с Netflix.

Согласно условиям соглашения, фильмы, которые Sony планирует показывать в кинотеатрах, начнут выходить на Netflix с 2022 года. Помимо перечисленных выше «Морбиуса» и Uncharted, на стриминговом сервисе также выйдут триллер «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом в главной роли, сиквел оскароносного анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные», а также будущие проекты в рамках крупных франшиз «Джуманджи» и «Плохие парни».

Источники издания сообщают, что сделка обойдется Sony примерно 1 миллиард долларов.

Отметим, в последнее время, учитывая стремительное развитие конкурентов в лице HBO Max, Disney+, Apple TV, Amazon Prime и Hulu, в Netflix задумались над укреплением своих позиции. За последнее время компания объявила о нескольких громких сделках, включая покупку франшизы «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом за 450 миллионов долларов и производства фильма «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом с рекордным бюджетом в 200 миллионов долларов, который должен запустить новую шпионскую франшизу в духе «Джеймса Бонда».

Теперь же, благодаря сделке с Sony, Netflix также получит доступ к новой библиотеке фильмов компании, которая включает почти столетний каталог фильмов кинокомпании Columbia Pictures, а также лейблы Tri-Star, Sony Pictures Classics и Screen Gems. Также Netflix получит доступ к ряду фильмов от Marvel, которые стали недоступны для сервиса после запуска Disney+. Согласно условиям сделки, речь идет о фильмах о Человеке-пауке и Веноме.

В свою очередь Netflix в рамках сделки обязалась профинансировать ряд фильмов Sony, часть из которых будут показывать только на стриминговом сервисе, а часть еще и в кинотеатрах.

Другие новости кино

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Перевод: Марина Григоренко