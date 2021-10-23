Актер чаще всего снимается в комедийном амплуа.

23 октября 2021 года голливудскому актеру и большому шутнику Райану Рейнольдсу исполняется 45 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить знаковые роли в карьере актера.

Рейнольдс начинал свою карьеру с канадско-американских телесериалов в далеком 1991 году, позже исполнял второстепенные роли в кино, однако настоящей популярности он добился в 2002 году благодаря главной роли в молодежной комедии "Король вечеринок". Здесь он исполнил роль молодого человека, который учится в колледже уже семь лет и не собирается уходить, проводя все время на вечеринках. Но когда он влюбляется, то приходит пора задуматься, может быть он просто боится оказаться во взрослой жизни.

После этого Рейнольдс начинает получать больше предложений, преимущественно в комедиях, боевиках и фильмах ужасов: "Блэйд: Троица", "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Ужас Амитивилля", "Да, нет, наверное" и целой плеяде фильмов, которые не получили особого отклика у зрителей и критиков.

Переломным в карьере Рейнольдса можно назвать 2009 год. Тогда он снялся в двух громких проэктах, в том числе в супергеройском боевике "Люди Икс: Начало. Росомаха", где актер впервые примерял на себя образ Дэдпула, хотя и совершенно не такого, каким его спустя семь лет полюбит весь мир.

Также в 2009 году вышла романтическая комедия "Предложение" с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. Картина получила смешанные отзывы критиков, но актерскую игру дуэта они похвалили. Также фильм был очень успешным в прокате, собрав кассу более 317 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов.

В дальнейшие годы в карьере Рейнольдса стало появляться еще больше крупнобюджетных поп-корн проектов в духе "Зеленого фонаря", "Призрачного патруля" или "Телохранителя киллера", но были и отступления к более независимому кино. Например, фильмы под фестиваль Сандэнс "Голоса" и "Прогулка по Миссисипи".

Ну а в 2016 году на большие экраны вышел комедийный фантастический боевик "Дэдпул", где Рейнольдс вновь исполнил роль антигероя Marvel Уэйда Уилсона из серии комиксов о Людях Икс. Правда, здесь он был совершенно не таким, как в "Росомахе". Теперь это был персонаж под черную комедию для взрослых с юмором на грани. И публике он очень понравился.

В 2018 году вышел "Дэдпул 2", который сумел повторить успех первой части. Теперь же фанаты с нетерпением ждут третьей части, интерес к которой Рейнольдс периодически подогревает. Правда, никакой конкретики пока, увы, нет.

В 2021 году в прокат вышел научно-фантастический комедийный боевик "Персонаж", в котором Рейнольдс сыграл неигрового персонажа популярной видеоигры, который внезапно осознал, что его миру скоро придет конец. Фильм был положительно принят как критиками, так и зрителями, собрав в прокате почти 330 миллионов долларов, что для карантинных времен является очень хорошим показателем.

Ну а уже 12 ноября на Netflix выйдет комедийный боевик "Красное уведомление" с Галь Гадот, Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Райаном Рейнольдсом.

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Автор: Марина Григоренко