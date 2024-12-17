УНИАН подготовил подборку новинок, которые выйдут в широкий украинский прокат на этой неделе.

Главной премьерой в кинотеатрах Украины на этой неделе станет анимационный фильм "Муфаса: Король лев" – приквел культового мультфильма, который обожают и дети, и взрослые.

Также на этой неделе стартует прокат супергеройского фильма "Крейвен-охотник" с российским душком, триллера "Черное такси", нескольких рождественских историй, а также ретроспективные показы комедии черной комедии "Семь психопатов" от Мартина МакДонаха с Колином Фарреллом и Сэмом Роквеллом в главных ролях.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Муфаса: Король лев

Mufasa: The Lion King (США, 2024, приключения/драма/анимация/семейный/мюзикл)

Мультфильм, который отлично подойдет для семейного просмотра, является продолжением и одновременно приквелом знаменитого "Короля льва" 1994 года (а также его ремейка 2019 года). Симба наконец-то стал королем и хочет, чтобы его с Налой дочь Киара впоследствии также заняла трон. Параллельно Рафики, Тимон и Пумба рассказывают малышке невероятную историю о том, как львенок Муфаса проходит путь от одинокого сиротки до будущего царя зверей и отца Симбы. Его жизнь меняется после знакомства с отзывчивым львом по имени Така – наследником королевского рода, который впоследствии станет врагом Муфасы по имени Шрам.

Режиссером мультфильма выступил Барри Дженкинз, который до этого снял оскароносный фильм "Лунный свет" (2017). Последняя его работа – драматический сериал "Подземная железная дорога" (2021).

Мировая премьера мультфильма состоялась 9 декабря 2025 года – и первые отзывы о нем положительные. Критики хвалят его за визуальные эффекты, называют "идеальным приквелом" и заявляют, что эта история однозначно "заслуживает того, чтобы ее рассказали".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Крейвен-охотник

Kraven the Hunter (США, Великобритания, Канада, Исландия, 2024, триллер/экшн)

Фильм рассказывает историю становления суперзлодея из комиксов Marvel, который считается одним из главных врагов Человека-паука. Россиянин по происхождению Сергей Кравинов (впервые появился в комиксах в 1964 году), известен как охотник на крупную дичь, который поставил себе цель поймать Человека-паука. Молодые годы он провел в Африке, оттачивая охотничьи навыки. Впоследствии он также нашел специальную сыворотку, которая наделяла его увеличенной силой, скоростью, ловкостью и устойчивостью.

Среди прочего в фильме показывают его отношения с отцом Николаем, сводным братом Дмитрием (он же суперзлодей Хамелеон) и любовницей Калипсо, а также противостояние с суперзлодеем Носорогом, тоже русского происхождения.

Скажем честно, большинство фильмов из киновселенной Человека-паука от Sony получали разгромные отзывы. Часть из них были откровенно плохие (например, "Мадам паутина" или "Морбиус"), но трилогия "Веном" на самом деле была вполне приемлемой. Так что еще до премьеры было очевидно, что критики безжалостно разнесут "Крейвена-охотника". Но все оказалось еще хуже. Фильм уже окрестили одним из худших релизов этого года, и он имеет все шансы обернуться сплошным кассовым провалом для Sony. Ленту критикуют за все – от сырого сценария и неинтересных персонажей до халтурных спецэффектов. Говорят, что после премьеры студия окончательно похоронила планы развивать вселенную Человека-паука.

Для украинцев в этом фильме есть еще и дополнительные "красные флажки". Ну, во-первых, в фильме куча русских. Да, по большей части они плохие, но тем не менее. Фильм с главным героем-россиянином явно не то, что украинцы хотели бы сейчас смотреть. Да, фильм начали снимать раньше начала Россией полномасштабной войны в Украине, его релиз несколько раз переносили, но, как говорится, "осадок остался".

Кроме того, в фильме снялся и актер-россиянин – Юрий Колокольников, который хоть и имеет второе канадское гражданство (его семья переехала в Канаду еще в 1985 году), впрочем, еще с 1990-х годов он в основном снимался в российских фильмах. Зарубежная же его карьера не такая насыщенная – среди наиболее известных работ роль в четвертом сезоне "Игры престолов", а также второстепенные роли в фильмах "Телохранитель киллера" и "Шестеро вне закона". После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2024 года Колокольников продолжил активно сниматься в России, тогда как в американские фильмы его, скорее всего, приглашать перестали. Более того, актер предпочитает отмалчиваться о войне в Украине, не критикуя действия страны-террористки России.

Главную роль в фильме исполнил Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "Каскадер") – и, судя по всему, его идеальный пресс это единственное хорошее, что есть в этом фильме.

Также в ленте задействованы Ариана Дебос ("Вестсайдская история", "Аргайл"), Фред Хехингер (трилогия "Улица страха", "Гладиатор 2"), Алессандро Нивола ("Многие святые Ньюарка", "Бостонский душитель") и Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Отверженные", "Человек из стали").

Снял фильм американский режиссер Джей Си Чандор ("Предел риска", "Самый жестокий год", "Тройная граница").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 15% одобрения от критиков, но аж 73% от зрителей (сами в шоке). В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 35 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 3,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Семь психопатов

Seven Psychopaths (Великобритания, 2012, черная комедия/криминал)

Если же новинки кинопроката вас не очень вдохновляют, можно вернуться к проверенным временем лентам. В рамках зимней ретроспективы от "Артхаус Трафик" на этой неделе в кинотеатрах Украины стартуют ретроспективные показы черной комедии от живого классика, оскаровского лауреата и многократного номинанта Мартина МакДонаха ("Залечь на дно в Брюгге", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Банши Инишерина").

В центре сюжета – непутевый писатель Марти, который утратил вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волею случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными друзьями. Впрочем, ситуация выходит из-под контроля, когда выясняется, что похищенное животное – любимый пес главного местного гангстера, которому очень легко вычислить и уничтожить горе-воров.

Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина", сериал "Пингвин") и Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Кролик Джоджо"), с которыми МакДонах сотрудничал неоднократно. Также в "Семи психопатах" сыграли Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сериал "Настоящий детектив"), Кристофер Уокен ("Мертвая зона", "Криминальное чтиво", "Дюна: Часть вторая") и другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 71% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Черное такси

Black Cab (США, 2024, триллер/ужасы)

Главные герои фильма – молодая пара Энн и Патрик, которые недавно обручились. После вечеринки они садятся в такси. За рулем – милый водитель, который пытается начать разговор, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает, что их везут не по адресу. И у водителя этого черного такси совсем другие намерения...

Главные роли в фильме сыграли Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Крутые фараоны", "Конец света"), Синневе Карлсен ("Прошлой ночью в Сохо", сериал "Тела") и Люк Норрис (сериал "Полдарк").

Режиссером фильма выступил Брюс Гудисон, который в основном работал на британском телевидении.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 36% одобрения от критиков.

Рождество на Аляске

Christmas in Alaska (Канада, 2024, комедия/романтика)

В центре сюжета – двое соперников-журналистов, которые соревнуются за высокую должность в престижном издании. Их жизнь кардинально меняется, когда самолет с ними вынужден совершить аварийную посадку в снежной Аляске. В это время Меган, мать маленького сына, пытается выполнить его рождественский список желаний, тогда как Оливер, который пытается преодолеть семейные трудности, решает помочь сестре с ее отелем. Неожиданные обстоятельства заставляют их провести время вместе, и на фоне сказочной зимней природы между ними вспыхивает непредсказуемое романтическое чувство. Но смогут ли они преодолеть свои амбиции и найти настоящую любовь во время праздников?

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Четыре дня до Рождества

SuperKlaus (Великобритания, 2024, приключения/анимация)

По сюжету, желание Санта Клауса сбывается, когда он случайно ударяется головой и начинает считать себя СуперКлаусом. С помощью мальчика Билли и эльфа-помощника Лео новоиспеченный супергерой пытается одолеть одержимого игрушками бизнесмена и спасти Рождество.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,6 из 10 баллов.

Древний демон: Последнее дыхание

Sang krasue 2 (Таиланд, 2023, ужасы/мелодрама)

В центре сюжета – мужчина с очень необычной генетикой и женщина-полудемон, которые влюбляются друг в друга. Но смогут ли их чувства выдержать все испытания судьбы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,9 из 10 баллов.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2024 года.

Марина Григоренко