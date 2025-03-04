Женщина объяснила свое решение.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила, что сменила фамилию. Она решила отказаться от девичьей фамилии "Маркл" и взяла фамилию "Сассекская".

О своем решении она сообщила во время разговора с американской телеведущей Минди Калинг во втором эпизоде ​​своего нового шоу "С любовью, Меган".

Изначально их разговор начался с того, что Калинг вспомнила юность Меган и времена, когда она была актрисой.

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"Люди не поверили бы, что Меган Маркл ела в Jack in the Box", - сказала Калинг, после чего Меган поспешила ее исправить.

"Это так забавно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская", - ответила супруга принца Гарри.

Интересно, что Меган решила сменить фамилию, чтобы у нее с детьми она совпадала.

Стоит отметить, что дети Меган и Гарри - Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор - стали принцем Арчи Сассекским и принцессой Лилибет Сассекской. Это случилось после смерти королевы Елизаветы и восхождения на престол короля Чарльза III.

Напомним, ранее Меган Маркл сообщила о горе в семье.

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