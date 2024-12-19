Таким званием знаменитость наградили за достижения в кинематографе.

54-летний известный британский режиссер Кристофер Нолан, работавший над созданием оскароносной ленты "Оппенгеймер", получил важную награду от короля Великобритании Чарльза III. Звезду кинематографа посвятили в рыцари.

Об этом стало известно из поста на официальной Instagram-странице королевской семьи Великобритании. Вместе с Ноланом подобным званием наградили и жену режиссера - 53-летнюю кинопродюсера Эмму Томас. Она была отмечена титулом дамы.

Такие награды звездные супруги получили за чрезвычайный вклад в кинематограф страны и всего мира, отметили представители монарха. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце 18 декабря.

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"Супруги были отмечены за их чрезвычайный вклад в кинематограф. Благодаря их партнерству созданы большие блокбастеры, в частности трилогия "Темный рыцарь" и "Оппенгеймер", - говорится в посте королевской семьи.

Кристофер уже успел прокомментировать встречу с Чарльзом III в интервью для издания Daily Mail. В частности, режиссер указал, что ему было очень приятно, когда монарх отметил их с женой работу.

"Он сказал, что видел "Оппенгеймер", и ему понравилось. Было очень приятно, что он знал о нашей работе и был в курсе ее, и, да, он надеялся, что я восприму это как поощрение делать еще больше", - сказал Нолан.

Что известно о Нолане

Кристофер считается одним из самых влиятельных режиссеров современности. Он родился 30 июля 1970 года в Лондоне, Англия. Среди его самых известных работ - трилогия о Бэтмене ("Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"), "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк".

Знаменитость известен сотрудничеством с композитором Гансом Циммером, который создавал музыку для многих его фильмов. Немало картин звезда создал в тандеме с супругой Томас. В частности, вместе они работали над "Оппенгеймером", "Тенетом", "Дюнкерком", "Интерстелларом", "Престижем", фильмом "Помни" и другими.

Напомним, ранее мы писали, что Кристофер Нолан начинает работу над следующим фильмом. Стало известно, что Нолан собирается написать и снять будущую ленту с кинопродюсером и женой Эммой Томас.

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