Актер также показал первые фото малыша.

Известный актер Эд Вествик, который сыграл в сериалах "Сплетница", "Большой куш" и "Злой город", впервые стал отцом.

Радостную новость сообщил сам новоиспеченный отец в своем Instagram. Его жена Эми Джексон родила мальчика. Актер показал первые черно-белые кадры малыша и рассекретил его имя.

"Добро пожаловать в мир, мальчик. Оскар Александр Вествик", - подписал фото Вествик.

Видео дня

К слову, когда именно родился первенец в звездной семье - неизвестно. Однако Эми уже вместе с малышом выписали из роддома.

Кстати, лицо сына супруги решили пока не показывать в сети.

Что известно об отношениях Эда и Эми

Пара познакомилась в 2021 году. Позже они начали встречаться, а потом Эд романтично сделал предложение возлюбленной на высоте трех тысяч метров в Швейцарии. Эми ответила "да" и они сыграли свадьбу в прошлом году. На церемонию молодожены пригласили только друзей и родных.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Софией.

Вас также могут заинтересовать новости: