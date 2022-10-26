Никаких конкретных деталей о предстоящем фильме пока не раскрывают.

Английский актер Генри Кавилл официально объявил, что он по крайней мере еще один раз сыграет супергероя Кларка Кента, также известного как Супермен, в расширенном вселенной DC. Раньше такая вероятность исключалась.

Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instsgram.

"Очень маленький намек на то, что будет, мои друзья. Рассвет надежды возобновился. Спасибо за терпение, оно будет вознаграждено", – написал Кавилл.

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Также он опубликовал короткий видеоролик для фанатов.

Никаких конкретных деталей о предстоящем фильме пока не раскрывают.

Супермен в исполнении Генри Кавилла

Генри Кавилл впервые сыграл одного из самых популярных и самых могущественных персонажей комиксов Супермена, который прибыл на Землю с планеты Криптон, в фильме "Человек из стали" (Man of Steel). На тот момент самыми известными в карьере Кавилла были роли в фильмах "Тристан и Изольда" и "Война Богов: Бессмертные", а также сериале "Тюдоры".

Благодаря роли Супермена карьера актера вышла на новый уровень. Впоследствии он сыграл главные роли в фильме Гая Ричи "Агенты U.N.C.L.E.", а также картинах "Миссия невыполнима: Фолаут" и "Энола Холмс". Позже он получил главную роль в сериале "Ведьмак".

В 2016 году Кавилл вернулся к роли Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice), а также его продолжении "Лига справедливости" (The Justice League) 2017 года. В 2021 году вышла переснятая версия фильма "Лига Справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League).

После выхода "Лиги справедливости" ходили разные слухи о том, вернется ли Кавилл к роли Супермена. Однако первый реальный намек на то, что это произойдет, показали в сцене после титров фильма "Черный Адам", который вышел в прокат 20 октября 2022 года.

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