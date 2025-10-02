Дети уже посетили съемочную площадку.

Продюсеры нового сериала о "Гарри Поттере" обустроили в садах Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзорском парке огромную съемочную площадку.

Как пишет Dayli Mail, в обмен на разрешение использовать королевскую территорию, компания For All Time Productions Ltd пообещала заложить целый лес на части владений принца и принцессы Уэльских, которая называется "Poet's Lawn".

Для съемок была возведена копия станции Хогсмид и полмили железнодорожных путей, по которым уже проезжал Хогвартский экспресс. Работы затянулись из-за экологических требований, да и съемки в Виндзоре продлятся лишь ограниченное время, после чего территорию восстановят.

Видео дня

Интересно, что на прошлой неделе Кейт Миддлтон с детьми уже посетила съемочную площадку. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький Луи были в восторге, а семилетний наследник даже прокатился на настоящем экспрессе:

"Это было что-то особенное, Кейт и дети встретились с молодыми актерами и режиссером на съемочной площадке. Съемки длились всего одну ночь, так что это действительно был волшебный билет".

Напомним, ранее стало известно, что переезд королевской семьи в новый дом уже вызвал недовольство среди местных жителей.

