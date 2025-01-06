Фильм снят на основе видеоархивов фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" Михаила Стоянова, который гастролировал за рубежом в 80-х и 90-х годах.

9 января 2025 года в кинотеатрах Украины начнется прокат документального фильма "Фрагменты льда" режиссера Марии Стояновой.

Фильм представляет собой деликатное гипнотическое путешествие по видеоархиву фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" Михаила Стоянова, который гастролировал за границей в 80-х и 90-х годах. По этим кассетным записям его дочь воспроизводит незаурядную историю взросления: своего, своей семьи и всего общества в Украине.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали интересные факты об этом необычном документальном фильме, которые, возможно, вдохновят вас посмотреть его на больших экранах.

Победа на главном событии для документального кино в Украине

Фильм получил одни из главных наград на 21-м Международном фестивале документального кино о правах человека DOCUDAYS UA – главную награду в конкурсе DOCU/УКРАИНА, специальную награду конкурса DOCU/МИР, главную награду студенческого жюри и награду от жюри Союза кинокритиков Украины.

Украинские критики после украинской фестивальной премьеры назвали фильм "очень качественным культорологическим исследованием идентичности на изломе тоталитарного общества, которое рассказывает об общей истории, ревизируя личную память".

Посвящение режиссеру монтажа

Лента смонтирована из архивов, в том числе и домашних записей семьи режиссера Марии Стояновой, для которой "Фрагменты льда" стал полнометражным дебютом после короткометражных архивных фильмов.

Режиссером монтажа фильма был Виктор Онисько, который погиб в декабре 2022 года, защищая Украину от российских оккупантов.

Работу над фильмом начали еще в 2019 году, а заканчивали уже без Виктора, которому и посвятили ленту. В дальнейшем за его дело взялась режиссер монтажа Марина Майковская ("Мы не угаснем").

Режиссер и ее отец

Мария Стоянова – выпускница кинопрограммы известного украинского документалиста Сергея Буковского. Ее предыдущий короткий метр ("Лес, Лес") участвовал в национальных короткометражных конкурсах кинофестивалей "Молодость", DOCUDAYS UA и "Миколайчук OPEN".

В ее полнометражном дебюте главными героями являются семья, а именно отец-фигурист, который много снимал во время своих поездок. Поэтому оператором фильма считается именно он – Михаил Стоянов.

"Наша команда ни разу не усомнилась, что создание "Фрагментов льда" остается важным для Украины – даже тогда, когда невозможно было представить себя в деятельности, не связанной с войной напрямую. Хотя фильм архивный, он касается настоящего и может не только отражать украинский коллективный "постсоветский" опыт, но и лучше объяснять его нам самим и более широкой международной аудитории", – рассказала режиссерка пресс-службе DOCUDAYS UA.

Продюсерская команда

К продюсерской команде с украинской стороны присоединились украинский продакшн "ТАБОР", а именно режиссер Максим Наконечный, известный своим фильмом "Видение бабочки", и режиссер-документалист Алина Горлова ("Этот дождь никогда не закончится"). Копродюсерами стали норвежцы – Карианне Берге и Карстен Аанонсен.

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