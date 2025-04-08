УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдут сразу два украинских фильма, достойных внимания – кинотеатральная версия резонансного мюзикла "МУР. Ты [Романтика]" и историческая драма "Кислородная станция" о Мустафе Джемилеве в ссылке.

Также на больших экранах можно будет посмотреть боевик "Аматор" с Рами Малеком, триллер "Роковой месседж" с Меган Феги и еще несколько новинок.

Кроме того, 16 апреля в Киеве стартует ежегодный кинофестиваль "Неделя австрийского кино".

Видео дня

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть экшн "Большая двадцатка" с Виолой Дэвис и Энтони Старром.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

МУР. Ты [Романтика] в кино

МУР. Ти [Романтика] в кіно (Украина, 2025, мюзикл/спектакль/история)

В 2024 году в Украине был впервые представлен исторический мюзикл "Ты [Романтика]", который в оригинальной интерпретации рассказывал о событиях в доме "Слово" в Харькове, в котором в начале ХХ века советская власть убила сотни представителей украинской творческой элиты. Спектакль пользовался бешеной популярностью – все билеты на него были раскуплены мгновенно, поэтому увидеть его смогли далеко не все желающие.

В 2025 году эту несправедливость решили исправить – на мощностях FILM.UA Group была создана кинотеатральная версия мюзикла, которая будет демонстрировать его в сценическом виде, с акцентом на кинематографической динамике: использование крупных планов, смена ракурсов, фокусировка на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры.

"Мюзикл сметает пыль времени с имен Хвылевого, Курбаса, Сосюры, Семенко... Впервые на музыку поставили историю измены поэта Павла Тычины, службу в Третьей Штурмовой Владимира Сосюры, расстрел каждого второго из украинских писателей в доме "Слово", самоубийство Николая Хвылевого", – рассказывает команда авторов.

Режиссером оригинального спектакля выступил Александр Хоменко, он же сыграл одну из главных ролей в нем – писателя Николая Хвылевого.

Также в мюзикле задействованы Александр Заика, Виктор Ткаченко, Олесь Артюх, Борис Книженко, Мария О'Райли, Валерий Величко, Андрей Подлесный, Николай Шмундир, Роман Рогоза и другие.

Подробнее о фильме-спектакле вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Аматор

The Amateur (США, 2025, триллер/экшн)

В центре сюжета картины – история сотрудника ЦРУ Чарльза Геллера, который занимается криптографией. После трагической гибели его жены во время атаки террористов, он требует от своих боссов найти преступников. Когда те уклоняются от действий из-за внутреннего конфликта интересов, герой путем шантажа добивается разрешения пройти курс подготовки и отправиться на охоту за террористами самостоятельно.

Главную роль в фильме сыграл лауреат "Оскара" Рами Малек ("Богемная рапсодия", "007: Не время умирать", "Оппенгеймер", сериал "Мистер Робот").

Также в ленте задействованы Лоренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик"), Рэйчел Броснаген ("Супермен", сериал "Удивительная миссис Мейзел"), Джон Бернтал (сериалы "Сорвиголова", "Каратель"), Холт Маккелени ("Гнев человеческий", "Аллея кошмаров", сериал "Охотник за разумом") и другие.

Снял фильм британский режиссер Джеймс Ховз, который много работал над сериалами, в том числе "Доктор Кто", "Мерлин", "Бульварные ужасы", "Черное зеркало", "Алиенист" и "Сквозь снег". В "большом кино" он дебютировал в 2023 году с высоко оцененной критиками биографической драмой "Одна жизнь", главные роли в которой сыграли Энтони Хопкинс и Хелена Бонэм Картер.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 87% одобрения от зрителей.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Роковой месседж

Drop (США, 2025, триллер/детектив/драма)

Главная героиня фильма – вдова и мать Вайолет, которая впервые за долгое время решает пойти на свидание. В дорогом ресторане она облегченно вздыхает: ее кавалер Генри оказывается даже более привлекательным и обаятельным, чем она ожидала. Но романтическая атмосфера быстро сменяется напряжением, когда на телефон Вайолет начинают приходить анонимные сообщения. Сперва они просто раздражают, но очень скоро превращаются в настоящий террор.

Главные роли в фильме сыграли Меган Феги (второй сезон сериала "Белый лотос") и Брэндон Скленар ("Власть", "Если любишь, отпусти", сериал "1923").

Режиссером ленты выступил Кристофер Лэндон, наиболее известный как сценарист фильмов "Паранойя" и франшизы "Паранормальное явление". Как самостоятельный режиссер он дебютировал в 2010 году с триллером "Горящие пальмы". Также он снял комедийные хорроры "Скауты против зомби" (2015), "Химеры" (2020) и "У нас есть призрак" (2023).

Сейчас его оценка на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 72 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Кислородная станция

Oxygen Station (Украина, Чехия, Словакия, 2023, драма/байопик)

События фильма происходят в 1980 году в СССР. Многолетний политический заключенный Мустафа Джемилев отбывает ссылку в поселке Зырянка в советской Якутии. Здесь он работает на кислородной станции: ежедневно наполняет ржавые баллоны кислородом. Его повседневный монотонный труд напоминает судьбу мифологического Сизифа. Между тем, школьная учительница Сафинар преодолевает потрясающее путешествие по стране-тюрьме, хотя и сама не знает, почему решилась на этот шаг, и есть ли в ее решении поехать к Мустафе нечто большее, чем долг. Ее путешествие полно загадок и опасностей, а чувства прорастают сквозь безысходность и тщетность усилий.

Главные роли в фильме исполнили Борис Орлов ("Червоный", "Тарас. Возвращение") и Кристина Дейлик ("Вулкан").

Режиссером фильма выступил украинец Иван Тимченко, который до этого снял ленту "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", а композитором – японец Джун Мияке, который ранее работал над музыкой к фильмам Вима Вендерса.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Tallinn Black Nights Film Festival 2023. Лента получила специальную награду жюри Национальной конкурсной программы за лучшую режиссуру, а также приз за лучшую песню в рамках Одесского МКФ в 2024 году.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов.

Как заработать на убийстве

Un ours dans le Jura (Франция, 2024, комедия)

В центре сюжета – наивная законопослушная парочка, которая случайно становится причастной к убийству в результате неожиданной автомобильной аварии из-за медведя на дороге. Более того, в их руках появляется сумка с пистолетом и двумя миллионами евро. Это шанс! Осталось только спрятать пару трупов. Чтобы отвести подозрения, герои готовы воплощать любые безумные идеи.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Найс лейдиз

Nice Ladies (Украина, Нидерланды, 2024, документальный)

Этот документальный фильм рассказывает о харьковской 50+ команде по чирлидингу Nice Ladies, которая готовится к выступлению на чемпионате Европы и разрушает стереотипы о женщинах старшего возраста. Однако с началом полномасштабного вторжения, женщины должны сохранить дружбу и взаимопонимание несмотря на назревающее разделение на "тех, кто уехал" и "тех, кто остался".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Паранормальное явление

She Came Back (Канада, 2024, триллер/ужасы)

Главная героиня фильма – 16-летняя Чарли, которая отправляется на свадьбу своего отца, но по дороге попадает в автомобильную аварию, что ставит ее жизнь под угрозу. На грани между жизнью и смертью девушка встречает дух своей умершей матери Клэр. Чарли удается выжить, но Клэр, упрямая и непреклонная, не хочет отпускать ее обратно – она настаивает, что дочь должна присоединиться к ней в потустороннем мире. Оказавшись в состоянии борьбы между двумя мирами, Чарли должна найти внутреннюю силу, чтобы отстоять свое право остаться в мире живых.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

13-я Неделя австрийского кино

(Австрия, 2025, фестивальная)

В Киеве с 10 по 16 апреля 2025 года пройдет уже традиционный фестиваль "Неделя австрийского кино" (впоследствии его также проведут во Львове и Черновцах). Нынешнее событие охватит широкий спектр жанров – от комедии до драмы. Украинские киноманы смогут увидеть свежие австрийские ленты, которые были представлены на международных площадках, а также австрийский документальный фильм, снятый украинским режиссером.

Всего в программу фестиваля вошли пять фильмов, которые были представлены на Берлинале, Венецианском кинофестивале, в Локарно и на других международных площадках.

Откроет событие комедийная драма "Павлин" (Pfau – Bin ich echt?) режиссера Бернхарда Венгера, которая была представлена на Венецианском кинофестивале. Главный герой фильма – мужчина по имени Маттиас, который в совершенстве овладел искусством перевоплощения на заказ: воспитанный парень, идеальный сын, напарник для споров. Ежедневная игра в притворство дается ему легко, но самый большой вызов – быть собой. Главную роль в фильме сыграл немецкий актер Альбрехт Шух ("На Западном фронте без перемен", "Ход короля", "Берлин, Александерплац"). Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Также в программу вошла документальная лента украинского режиссера Юрия Речинского "Дорогие Прекрасные Любимые" (Dear Beautiful Beloved), рассказывающая о том, как украинцы выстраивают стратегии выживания в реальности, где чрезвычайное положение стало новой нормой. Это история о силе маленьких проявлений заботы, которые способны спасать жизни и возвращать достоинство тем, кто его потерял. Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале в Локарно, а в Украине его можно было увидеть на Киевском международном кинофестивале "Молодость". Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,4 из 10 баллов.

Кроме того, во время фестиваля покажут криминальную комедию "Тушеная свинина" (Pulled Pork) режиссера Андреаса Шмидта о частном детективе Фло Киенцле. Вместе с приемным братом и бывшим заключенным Эдди Ковачем, он пытается разоблачить коррумпированного свиновода и кандидата в мэры Бенни Ягшица, у которого куча скелетов в шкафу. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Еще один фильм из программы – участник Берлинале, драма Флориана Похлатко "Как быть нормальным и причудливости другого мира" (Wie man normal ist und die Merkwürdigkeiten der anderen Welt). В центре сюжета – 26-летняя Пия, которая возвращается в родительский дом после выписки из психиатрической больницы. В ежедневной борьбе за выживание с новой работой, болезненным разрывом, лекарствами и социальным ярлыком, Пия попадает в реальность, которая кажется такой же неопределенной, как и она сама. Медленно она начинает меняться – превращаясь в чудовище, которое угрожает миру... или, возможно, на героиню, которая должна его спасти? Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Также украинские киноманы смогут посмотреть психологический триллер "С возвращением, крошка" (Welcome Home Baby) от режиссера Андреаса Прохаски. Главная героиня фильма – врач с непростым прошлым Юдит, которая получает в наследство дом от семьи, которая когда-то отреклась от нее. Отправившись в австрийскую деревню, чтобы быстро продать его, она оказывается в водовороте жутких видений и воспоминаний, размывающих границы реальности. Чем глубже она погружается в тайны дома, тем сильнее теряет контроль над пространством, временем и собственным сознанием. Сможет ли она выбраться из этого кошмара, которого не удалось избежать ее матери? На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Большая двадцатка

G20 (США, 2025, боевик/триллер)

В центре сюжета фильма – президент США Даниэль Саттон, которая должна собственноручно защитить свою семью, других лидеров стран и мир в целом, когда саммит G20 в Кейптауне (Южная Африка) захватывают террористы.

Главную роль в ленте исполнила оскароносная Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Как избежать наказания за убийство").

Также в фильме сыграли Энтони Старр (сериалы "Банши", "Пацаны"), Энтони Андерсон (франшиза "Очень страшное кино") и другие.

Режиссером ленты выступила Патриция Ригген, наиболее известная работой над сериалами, в частности, "Джек Райан".

Фильм выйдет 10 апреля 2025 года на Prime Video.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2025 года – на этой неделе на Hulu стартует финальный сезон "Рассказа служанки", а Netflix выпустит седьмой сезон "Черного зеркала". Тем временем, Apple TV+ представит первые два эпизода нового драматического сериала "Твои друзья и соседи", а на BBC One/Disney+ стартует 15 сезон "Доктора Кто". В то же время, конец недели принесет долгожданную премьеру второго сезона сериала "Последние из нас" от HBO Max.

Марина Григоренко