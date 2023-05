Кинокартину признали лучшим документальным фильмом на кинофестивале.

Документальный фильм украинского режиссера Алисы Коваленко получил престижную награду в Австрии. Лента "We Will Not Fade Away / Мы не погаснем" рассказывает о подростках из Луганщины, которые нашли возможность увидеть мир вне войны.

Фильм был удостоен награды на кинофестивале Crossing Europe Film Festival Linz в Австрии. Известно, что его создавали, в частности, при поддержке Госкино. На странице учреждения уже рассказали о награде, которую получила украинская режиссер.

"Отражая на экране яркие мечты и амбиции подростков из маленького городка, которые попали в жестокую среду разрушенных надежд и восторженных жизней, этот документальный фильм демонстрирует необычайную способность привлекать, понимать и приближать к нам их истории и стремления. Награду за лучший документальный фильм получает Алиса Коваленко за ленту "Мы не погаснем", - цитирует организаторов фестиваля Госкино.

В фильме речь идет о пяти подростках из Луганской области. Мятежники из золотого и Станицы Луганской получают шанс увидеть мир, их приглашает в гималайскую экспедицию путешественник Валентин Щербачев.

Фильм "Мы не погаснем" - трейлер

Кто такая Алиса Коваленко

Украинский режиссер и член Европейской киноакадемии Алиса Коваленко родилась в Запорожье, ей 35 лет. Ее фильмы получают награды на международных кинофестивалях.

Дебютным полнометражным фильмом режиссера стала лента "Сестра Зо". Впоследствии Коваленко выступила режиссером фильма "Алиса в стране войны", который признали лучшей документалкой на трех кинофестивалях. В 2018 году она выпустила документальный сериал о женском в Украине.

