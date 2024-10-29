Эта часть станет последней в серии лент.

Кинокомпания Columbia Pictures официально анонсировала новый фильм во франшизе "Джуманджи". Лента получит продолжение на третью часть, которая станет последней в этой истории. Стало известно, когда ожидать премьеру картины в мировом прокате.

Издание Variety сообщает, что к своим ролям вновь вернутся Дуэйн "Скала" Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт и Джек Блэк. Режиссером нового фильма останется неизменный Джейк Кездан, который работал над предыдущими частями "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли" и "Джуманджи: Следующий уровень". Продюсерами картины станут Мэтт Толмач, Джонсон, Касдан, Дени Гарсия и Хирам Гарсия, которые работали над созданием второго фильма 2019 года.

Создатели "Джуманджи" уже объявили дату премьеры новой части и ожидается, что она появится на больших экранах 11 декабря 2026 года.

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Ранее актер Кевин Гарт, исполнивший роль Франклина Финбара в предыдущей части, заявлял в 2023 году, что третья часть, вероятно, будет последней в кинофраншизе. По его словам последний фильм, завершит отношения его героя с персонажем "Скалы" - Смолдером Брейвстоуном.

"Нам нужно что-то большое, чтобы положить конец нашему дуэту, а не просто оставить его незавершенным", - сказал Харт.

К слову, первая часть во франшизе собрала более 960 миллионов долларов в мировом прокате и стала пятым самым кассовым фильмом 2017 года. "Джуманджи: Следующий уровень" собрала 800 миллионов долларов по всему миру.

О чем фильмы "Джуманджи"

Фильмы "Джуманджи: Зов джунглей" (2017) и "Джуманджи: Следующий уровень" (2019) являются продолжением культовой истории 1995 года о магической игре, которая затягивает своих участников в опасный мир джунглей. В этих фильмах герои уже не играют в настольную игру, а переносятся в реальный мир видеоигры, где каждый выбирает себе аватара. Подростки воплощаются во взрослых героев со специфическими способностями и характерами.

Напомним, ранее вышел первый трейлер шпионского сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером. Премьера сериала запланирована на 29 ноября 2024 года.

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