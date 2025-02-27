Актеры записали совместный ролик, в котором сообщили, что снова соберутся вместе на экране.

Голливудские актеры Джаред Падалеки, Дженсен Эклз и Миша Коллинз, известные по ролям Дина и Сэма Винчестеров, ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", снова воссоединятся на экране. Знаменитости вместе снимутся в пятом сезоне сериала "Пацаны", который станет последним.

Как сообщает издание Variety, пока неизвестно, какие роли достанутся Коллинзу и Падалеки. Их коллега - Эклз - уже является частью вселенной "Пацанов". Он появлялся в предыдущих сезонах в роли супергероя Солдатика. Следовательно, можно предположить, что артисты Джаред и Миша могут также стать супергероями в новой части и быть участниками отряда Солдатика.

Дата премьеры, как и подробности сюжета, также пока держатся в тайне. Известно лишь, что производство последней части проекта началось в ноябре 2024 года.

Кроме Падалеки, Эклза и Коллинза, в "Пацанах" также снимутся другие актеры "Сверхъестественного": Джим Бивер (Роберт Сингер), Джеффри Дин Морган (Джо Кесслер) и Роб Бенедикт (Сплинтер). Интересно, что оба сериала создавал Эрик Крипке. Вероятно, он пригласил актеров снова собраться вместе на экране.

Дженсен Эклз в своем Instagram опубликовал ролик, в котором анонсировал возвращение "Пацанов" со звездами "Сверхъестественного". В видео можно увидеть, как актер призывает коллег собраться и решить важное дело.

"Пятый сезон стал еще более сверхъестественным", - говорится в подписи к ролику.

Отметим, что "Пацаны" - это сериал, в котором рассказывается о супергероях, которые стали медийными звездами. Их жестокости противостоит команда простых людей во главе с Билли Бутчером (Карл Урбан), которые пытаются разоблачить темную сторону супергеройской индустрии.

Что касается "Сверхъестественного", то первый сезон картины вышел в 2005-м. 15-сезонный сериал завершился в 2020 году. По сюжету братья Винчестеры вместе с Кастиэлем борются с различными мистическими существами.

Напомним, ранее звезды сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину. Актеры показались с флагом нашей страны и напомнили иностранцам о полномасштабном вторжении.

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